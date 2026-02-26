Alerta por primera onda de calor que “rostizará" México con temperaturas de 45 grados

El clima en México ha estado muy cambiante y la primavera se acerca cada vez más y ahora el país vivirá la primera onda de calor, conoce cuáles son los estados afectados y algunas recomendaciones ante este fenómeno.

Estados afectados por la primera onda de calor en México

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera provocará ambiente muy caluroso en el noroeste y norte del país y ambiente caluroso en el resto del territorio nacional.

Además, hoy inicia una onda de calor que provocará temperaturas de entre 30 y hasta 45 grados, estos son los estados afectados:



Baja California Sur

Sonora (sur)

Chihuahua (suroeste)

Durango (noroeste)

Sinaloa (norte)

Nuevo León (este)

Tamaulipas (centro y sur)

San Luis Potosí (este)

Baja California

Coahuila

Zacatecas (sur)

Aguascalientes

Nayarit (norte)

Jalisco

Colima

Michoacán

Guanajuato (noreste)

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Morelos

Guerrero

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

En el caso de la CDMX se tiene previsto un ambiente cálido con temperaturas de 26 a 28 grados.

Recomendaciones ante onda de calor

Es importante tomar en cuenta que las altas temperaturas pueden causar problemas de salud como la deshidratación, insolación y golpes de calor, por ello, las autoridades piden a la población tomar en cuenta lo siguiente:

Hidrátate constantemente con agua pura

Usa ropa ligera y de colores claros

Evita exponerte al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas

Utiliza protector solar para prevenir quemaduras en la piel

Mantén ventilados los espacios cerrados

Evita dejar a niños, adultos mayores o mascotas dentro de vehículos estacionados