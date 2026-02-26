Alerta por primera onda de calor que “rostizará" México con temperaturas de 45 grados
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por un aumento drástico de temperatura en varios estados del país.
El clima en México ha estado muy cambiante y la primavera se acerca cada vez más y ahora el país vivirá la primera onda de calor, conoce cuáles son los estados afectados y algunas recomendaciones ante este fenómeno.
Estados afectados por la primera onda de calor en México
De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera provocará ambiente muy caluroso en el noroeste y norte del país y ambiente caluroso en el resto del territorio nacional.
Además, hoy inicia una onda de calor que provocará temperaturas de entre 30 y hasta 45 grados, estos son los estados afectados:
- Baja California Sur
- Sonora (sur)
- Chihuahua (suroeste)
- Durango (noroeste)
- Sinaloa (norte)
- Nuevo León (este)
- Tamaulipas (centro y sur)
- San Luis Potosí (este)
- Baja California
- Coahuila
- Zacatecas (sur)
- Aguascalientes
- Nayarit (norte)
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guanajuato (noreste)
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Morelos
- Guerrero
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
En el caso de la CDMX se tiene previsto un ambiente cálido con temperaturas de 26 a 28 grados.
Recomendaciones ante onda de calor
Es importante tomar en cuenta que las altas temperaturas pueden causar problemas de salud como la deshidratación, insolación y golpes de calor, por ello, las autoridades piden a la población tomar en cuenta lo siguiente:
- Hidrátate constantemente con agua pura
- Usa ropa ligera y de colores claros
- Evita exponerte al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas
- Utiliza protector solar para prevenir quemaduras en la piel
- Mantén ventilados los espacios cerrados
- Evita dejar a niños, adultos mayores o mascotas dentro de vehículos estacionados
