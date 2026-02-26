Ya es oficial: Vuelve el apoyo de $9,582 pesos para personas que cumplan estos requisitos

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) confirmó la reapertura del programa Jóvenes Construyendo el Futuro para abril de 2026. Miles de vacantes estarán disponibles para que personas de 18 a 29 años que cumplan con los requisitos aseguren el pago mensual de $9,582.47 pesos.

Requisitos obligatorios para inscribirse en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro

La STPS establece un perfil estricto para los aspirantes. Al ser un programa para el bienestar, se prioriza a quienes habitan en zonas de alta incidencia delictiva o pobreza, garantizando que el apoyo llegue directamente a quien más lo necesita sin intermediarios.

Debe cumplir con estas condiciones para ser aceptado como aprendiz:

Tener entre 18 y 29 años cumplidos al momento del registro.

cumplidos al momento del registro. No encontrarse trabajando ni cursando estudios en el sistema formal.

Identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio actualizados.

El sistema genera un código QR único con su fotografía, el cual es indispensable para validar su identidad en la plataforma.

¿Cuándo abre la próxima convocatoria de Jóvenes Construyendo el Futuro?

La STPS prevé que la plataforma oficial reactive los registros durante el mes de abril de 2026. Esta nueva oportunidad surge tras agotarse las 36 mil vacantes de febrero, permitiendo que nuevos aprendices se vinculen a centros de trabajo para recibir su capacitación y el pago equivalente al salario mínimo.

El programa opera con ingresos bimestrales, por lo que abril es el mes clave para postularse y evitar quedar fuera del sistema por falta de cupo.

Beneficios: Sueldo mensual y seguro médico del IMSS

Participar en este programa otorga una red de protección social completa durante 12 meses. Además del ingreso en efectivo, la Secretaría del Trabajo formaliza la formación laboral de los jóvenes mediante una certificación oficial que avala las competencias adquiridas en empresas, talleres o negocios.

Al registrarte y ser aceptado, recibes los siguientes beneficios directos:

Pago mensual: Depósito de 9,582.47

Depósito de Acceso al IMSS: Cobertura total de seguro médico durante todo el periodo de capacitación.

Cobertura total de seguro médico durante todo el periodo de capacitación. Certificación laboral: Documento con validez oficial para mejorar su perfil profesional.

Si usted ya participó en el programa y completó sus 12 meses, la plataforma bloqueará automáticamente cualquier intento de registro doble.

Cómo prepararse para la apertura del portal oficial

La plataforma digital suele presentar saturación apenas se liberan las vacantes. La STPS recomienda tener todos los archivos listos en formato digital para agilizar la postulación. El acceso se realiza exclusivamente a través del sitio jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx.

Para quienes se inscribieron en la etapa anterior, la capacitación inicia el 2 de marzo de 2026.