¿Eres boxeador? Entregarán pago mensual de $9,582 como instructor de Boxeando por la Paz

El Gobierno de México puso en marcha este 16 de febrero de 2026 el programa Boxeando por la Paz, una estrategia nacional que busca acercar el deporte a niñas, niños y jóvenes mediante clases gratuitas de box impartidas por profesionales.

El anuncio se realizó durante la conferencia matutina de Palacio Nacional, donde se subrayó que el objetivo es fomentar disciplina, bienestar y reconstrucción del tejido social.

La iniciativa operará a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y contempla una meta inicial de 100 mil beneficiarios en todo el país.

El Secretario @marathb acompañó a la Presidenta @Claudiashein en la presentación de la Estrategia Boxeando por la Paz, que apoyará, mediante @JovConFuturo, a 5 mil boxeadoras y boxeadores profesionales para impartir clases a 100 mil jóvenes en todo el país. pic.twitter.com/ZBzkSmigCH — STPS México (@STPS_mx) February 16, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿En qué consiste Boxeando por la Paz y cuánto pagarán a los entrenadores?

De acuerdo con Carlos Torres, coordinador general de Programas del Bienestar, el plan integrará a cinco mil boxeadores como instructores comunitarios, para conocer más tienes que estar al pendiente de las instrucciones de la Secretaría del Bienestar.

Cada uno recibirá una beca mensual de nueve mil 582 pesos y contará con seguridad social a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El funcionario explicó que muchos pugilistas enfrentan ingresos irregulares y carecen de prestaciones, por lo que este esquema también busca brindarles estabilidad mientras comparten su experiencia con nuevas generaciones.

Video viral: Niño sorprende por su habilidad en el boxeo

Duración de las clases de boxeo y quiénes pueden tomarlas

Las clases tendrán una duración de una hora diaria, de lunes a viernes; estarán dirigidas a menores y jóvenes (entre 6 y 29 años) interesados en iniciarse en esta disciplina, la cual arrancará funciones el próximo 2 de marzo.

Los gimnasios están en los 32 estados de la república, si quieres conocer cuál queda cerca de tu casa, entonces puedes dar click aquí. Ahí deberás elegir tu estado y municipio, rápidamente te aparecerán los horarios, entrenadores y lugar de entrenamiento.

La capacitación técnica fue diseñada en conjunto con el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), organismo que apoyará en la vinculación con gimnasios y entrenadores certificados.

¡Que no se te olvide ningún documento! Comienza el trámite para recibir la Pensión Mujeres Bienestar La Pensión Mujeres Bienestar busca mejorar la calidad de vida de las mexicanas, quienes han procurado su familia toda su vida; este es el calendario. 16 febrero, 2026

¿Cómo inscribirse a las clases gratuitas de box en Jóvenes Construyendo el Futuro?

El registro estará abierto del 16 al 28 de febrero a través del portal oficial jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx.

Para completar la inscripción, las y los interesados deben seguir estos pasos:



Elegir su estado y municipio para consultar las sedes disponibles

Dar clic en “Inscríbete a clases gratuitas de box” dentro de la plataforma

dentro de la plataforma Crear una cuenta con sus datos personales para generar un usuario

para generar un usuario Reservar la clase, seleccionando gimnasio y horario de preferencia

Con la cuenta creada, las familias podrán administrar su registro y verificar horarios actualizados.

En caso de dudas, el Gobierno habilitó la línea 079, disponible las 24 horas del día durante todo el año.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.