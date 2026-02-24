¿En qué fecha se reabre la inscripción al programa Jóvenes Construyendo el Futuro?

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) cerró los registros para inscribirse al programa Jóvenes Construyendo el Futuro tras agotar las 36 mil vacantes disponibles, pero ya prepara la reapertura de la plataforma para que los beneficiarios no pierdan el apoyo mensual y el seguro médico.

¿Cuándo abre la próxima convocatoria de Jóvenes Construyendo el Futuro?

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social prevé que la plataforma se reactive en abril de 2026. Debido a que el programa opera con ingresos bimestrales, los jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan tendrán una nueva oportunidad para postularse y asegurar el pago mensual de 9,582.47 pesos.

El sistema digital se abrirá nuevamente una vez que se habiliten nuevos espacios en los centros de trabajo.

Beneficios de inscribirte en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro: Sueldo y Seguro Social

Participar en este programa para el bienestar no solo garantiza un ingreso equivalente al salario mínimo; también formaliza tu formación laboral con validez oficial. La intención es que durante 12 meses adquieras experiencia práctica en empresas o talleres mientras el Gobierno Federal cubre tus gastos básicos.

Al convertirte en aprendiz, recibes estos beneficios directos:

Apoyo económico: Depósito mensual de 9,582.47 pesos vía tarjeta bancaria.

Depósito mensual de 9,582.47 pesos vía tarjeta bancaria. Seguro médico: Cobertura total ante el IMSS durante un año.

Cobertura total ante el IMSS durante un año. Certificación: Un documento que avala tus nuevas habilidades laborales.

Jóvenes Construyendo el Futuro: Requisitos para no quedar fuera en abril 2026

La STPS advierte que el registro al programa Jóvenes Construyendo el Futuro es totalmente gratuito y sin intermediarios. Para evitar contratiempos en la próxima convocatoria, es vital que prepares tu documentación digital, ya que la plataforma suele saturarse apenas se abren las nuevas vacantes.

Si quieres participar, debes cumplir con este perfil:

Edad: Tener entre 18 y 29 años al momento de la inscripción.

Tener entre 18 y 29 años al momento de la inscripción. Situación: No estar trabajando ni cursando estudios formales.

No estar trabajando ni cursando estudios formales. Identidad: Contar con identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio.

Contar con identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio. Fotografía: Tener a la mano una foto con el código QR que genera el sistema.

Recuerda que si ya terminaste tus 12 meses de capacitación, el sistema no te permitirá registrarte una segunda vez.