Gobierno de México revela si se investigan casos de ovnis en México tras anuncio de Trump

Luego de que el presidente de los Estados Unidos (EUA), Donald Trump, ordenara desclasificar todos los archivos sobre ovnis en poder del Secretario de Guerra, el Gobierno de México se pronunció al respecto señalando que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Marina no están investigando el caso.

Fue durante una de las conferencias mañaneras, que se cuestionó sobre si las fuerzas militares de nuestro país estaban estudiando los casos, esto luego de la serie de avistamientos que han ocurrido en el volcán Popocatépetl, así como en zonas de la Torre Latinoamericana.

¿Qué dice el Gobierno de México sobre los ovnis?

Tras un cuestionamiento sobre los avistamientos ovnis y la desclasificación de archivos por parte del gobierno de EUA, la respuesta de la presidenta del país, Claudia Sheinbaum fue la siguiente “cual la respuesta fue “No creo que la Defensa ande buscando ovnis, pero bueno, vamos a ver qué sale de Estados Unidos”.

Con esto, se dio por entendido que las autoridades mexicanas analizarán los documentos y pruebas reveladas por los Estados Unidos, esto con la finalidad de saber más sobre el fenómeno de los ovnis a nivel internacional.

Casos más virales de ovnis en México

Si bien es cierto que hay decenas de casos de avistamientos ovnis en nuestro país, la realidad es que la zona del volcán Popocatépetl es una de las que más actividad tiene a lo largo de los años.

Es a través de las cuentas Webcams de México, que se han podido ver ovnis ingresando y saliendo de Don Goyo, así como vuelos extraños de objetos que se mueven de manera “poco normal”.

¿Qué dijo Trump sobre los archivos de ovnis?

Vale la pena mencionar que Donald Trump dio a conocer el pasado 20 de febrero que dio la instrucción de liberar todos los archivos sobre ovnis en poder del Secretario de Guerra.

