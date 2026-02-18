Del polo al infierno en 24 horas; nieve en la sierra, calor en el Istmo y CDMX con calor y contaminación

El clima en México para este miércoles 18 de febrero de 2026 mostrará uno de los contrastes más extremos del invierno, con heladas, lluvias intensas y hasta una nueva onda de calor afectando distintas regiones del país. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte la presencia del frente frío número 35, acompañado por una vaguada polar y corrientes en chorro.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

Mientras el norte enfrentará viento fuerte, posibles nevadas y descenso térmico, gran parte del centro y sur vivirá temperaturas propias del verano. La CDMX se mantendrá en una zona intermedia, con ambiente templado pero con riesgo de mala calidad del aire por efecto del anticiclón.

Fenómenos principales para el 18 de febrero

El frente frío 35 recorrerá el norte del país y se combinará con sistemas atmosféricos que impulsarán rachas de viento de hasta 90 km/h, lluvias fuertes en Baja California y posibilidad de nieve en zonas montañosas.

Al mismo tiempo, un anticiclón reducirá las lluvias en el resto del territorio, favoreciendo cielos despejados y el inicio de una onda de calor en regiones del centro y sur.

Temperaturas mínimas y máximas

Las zonas serranas de Baja California registrarán hasta -10 °C, mientras estados como Chihuahua y Durango también enfrentarán heladas severas. En contraste, Guerrero, Oaxaca y Chiapas podrían alcanzar entre 40 y 45 grados.

Este choque térmico refleja el impacto de sistemas extremos cada vez más frecuentes, asociados al cambio climático.

Clima en la CDMX

El Valle de México tendrá mañanas frescas de 11 a 13 °C y tardes cálidas cercanas a los 28 °C, con cielo mayormente despejado.

Sin embargo, el anticiclón dificultará la dispersión de contaminantes, por lo que podrían registrarse niveles elevados de mala calidad del aire.

Principales afectaciones por regiones

El noroeste enfrentará lluvias intensas, vientos peligrosos y oleaje elevado, con riesgo de inundaciones y caída de árboles. En el norte habrá descenso térmico y chubascos aislados.

El centro y occidente vivirán calor vespertino, mientras el sur y sureste tendrán chubascos, vientos fuertes y temperaturas extremas.

Pronóstico extendido y recomendaciones

Entre jueves y sábado se espera el refuerzo de masas polares, nuevos eventos de viento fuerte y lluvias en el noreste, oriente y Golfo de México.

Razones por las que el invierno ha sido muy caluroso

Las autoridades recomiendan abrigarse en zonas frías, hidratarse en regiones calurosas y evitar actividades marítimas donde haya oleaje elevado.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.