Mundialmente se sabe que el no contar con trabajo puede ser una de las situaciones más frustrantes y desesperantes a las que se pueda enfrentar una persona, motivo por el cual se publicó una vacante de empleo cerca del Metro de la Ciudad de México (CDMX) que ofrece un sueldo de hasta 11 mil pesos mensuales.

Fue a través de la plataforma de “trabajos” en Google, que se anunció la vacante para trabajar como auxiliar de almacén cerca de la estación Culhuacán de la Línea 12, por lo cual a continuación te daremos a conocer lo que ofrece la oferta de trabajo, así como los requisitos para aplicar.

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¿Qué ofrece la vacante de trabajo cerca del Metro CDMX?

De acuerdo con la publicación de la oferta cerca del Metro CDMX, el puesto de auxiliar de almacén está ofreciendo un salario de entre 10 mil y 11 mil pesos mensuales, los cuales no se especificaron si son brutos o netos.

Por otro lado, se informó que aquellos interesados en ingresar al equipo de trabajo del Sistema de Transporte Colectivo, podrán contar con caja de ahorro, contrato indefinido así como uniformes de trabajo sin costo alguno.

¿Cuáles serían las labores de trabajo como almacenista?

Entre las responsabilidades que tendrán las personas que apliquen a la vacante de trabajo cerca de la estación Culhuacán del Metro CDMX, deberán tomar en cuenta que se deberán encargar de los siguientes puntos:

Recepcionar y verificar la cantidad y calidad de los productos

Almacenar los productos en los lugares asignados

Preparar y surtir pedidos según las especificaciones del área de ventas

Realizar inventarios diarios y reportar incidencias

Colaborar con el equipo para mejorar los procesos

Carga y descarga de embarques

¿Cómo aplicar a la vacante de trabajo?

Para poder aplicar a la vacante de trabajo antes mencionada, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial en el cual podrás colocar tu CV actualizado, así como iniciar con el proceso de reclutamiento necesario.

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