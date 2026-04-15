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Metro y Metrobús CDMX hoy 15 de abril: Retrasos de hasta 20 minutos en 6 líneas
/México/Nota

Bloqueos paralizan carreteras y autopistas hoy miércoles 15 de abril

Cierres parciales y totales dificultan la circulación en carreteras y autopistas; puntos críticos por bloqueos hoy.

Autopistas y carreteras registran alta afluencia de vehículos tras el regreso a clases; Capufe y Guardia Nacional reportan bloqueos y accidentes. | @GN_Carreteras | X

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1 minuto lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

Tras las vacaciones de Semana Santa, las carreteras y autopistas volvieron a saturarse, por lo que es importante que cheques en qué puntos no hay paso a consecuencia de bloqueos, accidentes o alta afluencia.

Las autopistas México-Querétaro, Acatzingo-Cd. Mendoza y Cuauhtémoc-Osiris son de las más afectadas este ombligo de semana, así que toma precauciones.

¿Qué autopistas y carreteras reportan bloqueos?

Caminos y Puentes Federales (Capufe) alerta a los conductores sobre el cierre parcial de circulación en la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 160, dirección Ciudad de México (CDMX) después de un accidente.

Se registra carga vehicular en la autopista Puebla-Acatzingo, exactamente en la plaza de cobro Amozoc, con dirección a Azomoc, por alta afluencia, por lo que las autoridades viales piden disminuir la velocidad al acercarse a la zona.

Después de un accidente se registra cierre parcial de circulación en la carretera Matehuala-Saltillo, a la altura del kilómetro 136 + 200, en Nuevo León.

La Guardia Nacional avisa a los conductores sobre el cierre parcial de circulación tras un accidente cerca del kilómetro 000+300 de la carretera Las Choapas-Ocozocuautla, en Veracruz.

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