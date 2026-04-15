Tras las vacaciones de Semana Santa, las carreteras y autopistas volvieron a saturarse, por lo que es importante que cheques en qué puntos no hay paso a consecuencia de bloqueos, accidentes o alta afluencia.
Las autopistas México-Querétaro, Acatzingo-Cd. Mendoza y Cuauhtémoc-Osiris son de las más afectadas este ombligo de semana, así que toma precauciones.
¿Qué autopistas y carreteras reportan bloqueos?
Caminos y Puentes Federales (Capufe) alerta a los conductores sobre el cierre parcial de circulación en la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 160, dirección Ciudad de México (CDMX) después de un accidente.
Se registra carga vehicular en la autopista Puebla-Acatzingo, exactamente en la plaza de cobro Amozoc, con dirección a Azomoc, por alta afluencia, por lo que las autoridades viales piden disminuir la velocidad al acercarse a la zona.
Después de un accidente se registra cierre parcial de circulación en la carretera Matehuala-Saltillo, a la altura del kilómetro 136 + 200, en Nuevo León.
La Guardia Nacional avisa a los conductores sobre el cierre parcial de circulación tras un accidente cerca del kilómetro 000+300 de la carretera Las Choapas-Ocozocuautla, en Veracruz.