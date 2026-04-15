Autopistas y carreteras registran alta afluencia de vehículos tras el regreso a clases; Capufe y Guardia Nacional reportan bloqueos y accidentes.

Autopistas y carreteras registran alta afluencia de vehículos tras el regreso a clases; Capufe y Guardia Nacional reportan bloqueos y accidentes. | @GN_Carreteras | X

Tras las vacaciones de Semana Santa, las carreteras y autopistas volvieron a saturarse, por lo que es importante que cheques en qué puntos no hay paso a consecuencia de bloqueos, accidentes o alta afluencia.

Las autopistas México-Querétaro, Acatzingo-Cd. Mendoza y Cuauhtémoc-Osiris son de las más afectadas este ombligo de semana, así que toma precauciones.

¿Qué autopistas y carreteras reportan bloqueos?

Caminos y Puentes Federales (Capufe) alerta a los conductores sobre el cierre parcial de circulación en la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 160, dirección Ciudad de México (CDMX) después de un accidente.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoQuerétaro, km 160, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (choque de costado). Tránsito lento en la zona. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) April 15, 2026

Se registra carga vehicular en la autopista Puebla-Acatzingo, exactamente en la plaza de cobro Amozoc, con dirección a Azomoc, por alta afluencia, por lo que las autoridades viales piden disminuir la velocidad al acercarse a la zona.

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠

Autopista Puebla - Acatzingo, Plaza de Cobro Amozoc. Carga vehicular en dirección Acatzingo, sin reporte de incidente. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) April 15, 2026

Después de un accidente se registra cierre parcial de circulación en la carretera Matehuala-Saltillo, a la altura del kilómetro 136 + 200, en Nuevo León.

#TomePrecaución en #NL se registra cierre parcial de circulación tras #AccidenteVial cerca del km 136+200, de la carretera Matehuala - Saltillo. Atienda indicación Vial. pic.twitter.com/U1pIwDqhI0 — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) April 15, 2026

La Guardia Nacional avisa a los conductores sobre el cierre parcial de circulación tras un accidente cerca del kilómetro 000+300 de la carretera Las Choapas-Ocozocuautla, en Veracruz.