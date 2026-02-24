Prenden fuego a tienda con bebé de 2 años dentro en Valle de Chalco; tuvo quemaduras en 80% de su cuerpo

Durante la noche del pasado domingo 22 de febrero y en medio de la crisis que se vivió en varios estados de la República por la detención y muerte de Rubén Oseguera Cervantes alias “El Mencho”, se informó sobre la quema de una tienda de conveniencia que dejó al bebé Henry herido de gravedad en Valle de Chalco, Estado de México (Edomex).

Información que se ha dado a conocer hasta el momento, señala que los hechos ocurrieron cuando un par de sujetos encapuchados arribó a una tienda de autoservicio en la colonia Xico III con la intención de lanzar una supuesta bomba molotov, la cual habría ocasionado el incendio y las quemaduras en el pequeño de tan solo 2 años de edad.

¿Cómo fue el ataque en la tienda de conveniencia?

Cámaras de seguridad lograron registrar el momento exacto en el que los responsables ingresaron a la tienda de autoservicio en el municipio de Valle de Chalco. Es en ese momento que se aprecia cómo lanzan lo que parece ser una bomba molotov que al estallar, comenzó a propagar el fuego entre los pasillos del recinto.

Se informó que el ataque provocó un incendio de manera casi inmediata, esto con varias personas aún dentro del establecimiento y en el cual se encontraba el bebé Henry, el cual terminó con quemaduras en el 80% de su cuerpo.

Estado de salud actual del bebé Henry en Valle de Chalco

Información recabada por Diana Gómez, reportera de adn Noticias, señala que el bebé Henry ya fue sometido a una cirugía para remover el tejido dañado a consecuencia del incendio en Valle de Chalco, por lo cual el pequeño permanece internado en un hospital al Sur de la Ciudad de México (CDMX).

Se informó que el menor resultó con quemaduras en 80% de su cuerpo y de momento se mantiene en estado grave, sedado e intubado recibiendo la atención necesaria para salvarle la vida.

¿Dónde donar para la recuperación del bebé Henry?

Vale la pena mencionar que derivado del ataque en el municipio de Valle de Chalco, la familia del bebé Henry solicitó ayuda para encontrar donadores de sangre, así como aquellas personas que puedan apoyarlos económicamente por lo costoso de la atención médica.

Para conocer más información al detalle, la familia puso a disposición de las personas que quieran ayudar el número 55 6785 1318 en el cual se pueden comunicar para solicitar datos sobre las posibilidades de ayuda.

