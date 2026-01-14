Mujer muere tras explosión de puesto de gorditas en el Centro Histórico de Durango

María Luisa Lechuga Landeros falleció por las lesiones que sufrió tras la explosión de un tanque de gas al interior de un puesto de gorditas en el Centro Histórico de Durango . La misma Fiscalía General del Estado confirmó su muerte, luego de que estuvo internada durante una semana en el Hospital General 450.

La mujer, de 42 años de edad, se encontraba muy cerca del estallido y resultó con severas quemaduras en todo su cuerpo. A pesar de que fue tratada de inmediato, los médicos no pudieron evitar su deceso tras varios días de complicaciones.

Explosión en el Centro Histórico de Durango

La explosión ocurrió en un establecimiento comercial en la calle Pino Suárez, en la zona del Centro de la ciudad de Durango , esquina con Bruno Martínez. El personal del local estaba organizando todo para iniciar su jornada cuando un tanque portátil de gas LP de 6 kilos cayó al suelo, rompiendo su conexión y provocando una acumulación de gas que se incendió en segundos.

El incidente dejó cuatro mujeres lesionadas con quemaduras de primer, segundo y tercer grado, sin embargo, aunque todas han sido atendidas y se encuentran en observación, María Luisa fue la más afectada.

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron de inmediato a controlar el siniestro y ayudar a las víctimas. A la par, aseguraron el establecimiento y posteriormente lo clausuraron para realizar los peritajes correspondientes, además de analizar las condiciones del lugar para seguir operando.

