Suben las multas en Jalisco: esto es lo que ya cuesta estacionar en zona prohibida desde febrero 2026

Desde febrero 2026, los automovilistas enfrentan ajustes relevantes en la movilidad local, ya que las multas en Jalisco registran incrementos oficiales; esto cuesta estacionar en espacios indebidos, especialmente en zona prohibida desde febrero 2026, con impactos directos en el bolsillo y la planeación diaria urbana.

El cambio responde a actualizaciones normativas y al valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que redefine sanciones y hábitos de manejo. Con información clara, los conductores pueden anticipar costos, conocer beneficios por pago oportuno y evitar cargos mayores mediante decisiones informadas para la movilidad urbana.

¿Cuánto cuesta la multa por estacionar en zona prohibida en Jalisco?

El monto por estacionarse en zona prohibida en Jalisco se fija entre 10 y 25 UMAs, conforme a la normativa estatal vigente. Con la UMA en 117.31 pesos desde febrero, la sanción va de 1,173.10 a 2,932.75 pesos actuales hoy.

Las autoridades aplican la sanción según gravedad, ubicación y reincidencia, lo que explica el rango permitido por la ley local. Este ajuste impacta a conductores y repartidores, por lo que conviene revisar señalización y horarios antes de dejar el vehículo.

Descuentos por pagar a tiempo las multas en Jalisco

Jalisco mantiene incentivos para promover el pago oportuno de infracciones vehiculares, establecidos en la Ley de Movilidad estatal. Quienes cubren la multa dentro de los primeros 10 días hábiles acceden a un descuento directo del 50% oficial vigente.

Si pagas con anticipación, puedes recibir un 50% de descuento en tu multa. |Getty Images

Existe otra reducción para quienes no pagan de inmediato, aunque mantienen prontitud razonable ante la autoridad. El esquema ofrece 25% de descuento si el pago ocurre entre el día 11 y el 20 posterior a la infracción emitida.

¿Cómo se paga la multa por estacionar en zona prohibida?

El pago de esta multa resulta accesible mediante plataformas digitales oficiales, opción preferida por rapidez y disponibilidad permanente. El sistema estatal permite consultar adeudos por placa, validar datos del vehículo y liquidar cargos con tarjeta bancaria segura desde casa hoy.

Paso a paso para pagar la multa en línea en Jalisco

Accede al portal oficial de servicios vehiculares de Jalisco Ingresa el número de placa del vehículo Captura los últimos cinco dígitos del VIN Escribe el nombre del propietario según la tarjeta de circulación Consulta las multas registradas y elige las que deseas pagar Realiza el pago con tarjeta de débito o crédito Descarga el comprobante en formato PDF