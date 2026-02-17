Fechas, hora y sedes de las albercas gratis de Comude en Guadalajara este 2026

Si no tienes planes para el fin de semana en Jalisco esta nota es para ti, pues a través de sus diferentes plataformas de las redes sociales el Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara anunció que regresarán las albercas gratis bajo el famoso programa Chapuzón RecreActivo.

De acuerdo con lo anunciado por las autoridades locales, serán un total de 11 las sedes que contarán con las llamadas albercas gratis del Chapuzón RecreActivo, el cual estará abierto para todos los integrantes de la familia bajo algunas condiciones.

Fechas y horas de las albercas gratis de Comude en Guadalajara

Las albercas gratis de Guadalajara estarán abiertas todos los fines de semana en un horario que va de las 11:00 a las 17:00 horas, sin embargo, es importante mencionar que cada una de éstas cuenta con un cupo máximo de 150 personas.

Es por ello que para poder aprovechar en su totalidad las albercas, se recomienda llegar antes de las 11:00 de la mañana para poder ingresar a los recintos, los cuales están distribuidos a lo largo y ancho del municipio.

¿En dónde están las albercas gratis de Comude?

Las 11 sedes de las albercas gratis en Guadalajara son las siguientes:

U.D. 1 José María Morelos y Pavón en Pedro C. Negrete número 730

U.D. 4 Francisco Javier Mina en Presa Laurel número 137

U.D. 6 Plan de Ayala en San Jacinto número 505

U.D. 7 Héroes de Chapultepec en Nicolás Romero número 1477

U.D. 8 Cuauhtémoc en Calle Dan Esteban número 2095

U.D. 12 Independencia en Nevado de Toluca número 100

U.D. 13 Libertador Miguel Hidalgo en Pablo Valdez número 3415

U.D. 37 Cd. Tucson en Alfonso Cravioto número 2280 y 2300

U.D. 48 Prof. Manuel Uriarte Tovar en Av. Artes Plásticas número 276

U.D. 69 Parque Liberación en Av. Ramal del Ferrocarril número 339 y 373

U.D. 78 Plaza Vecinal Arandas en Hacienda de Tala número 3295

Requisitos para poder entrar a las albercas gratis de Comude

Entre los requisitos para poder ingresar a las albercas de Comude, se señaló que las y los interesados deben cumplir con lo siguiente:

Ir acompañado de un adulto en caso de ser menor de edad

No olvidar una identificación oficial vigente para el registro

Portar traje, gorra de natación y sandalias para entrar a la alberca

