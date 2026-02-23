Beca Rita Cetina 2026 para secundaria: Paso a paso si te quedaste sin recoger tu tarjeta

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar habilitará una nueva fase de atención para los beneficiarios de la Beca Rita Cetina que aún no retiraron su tarjeta. El organismo prevé una reprogramación de turnos con el fin de asegurar la entrega del plástico a los tutores que completaron oportunamente el registro.

¿Qué hacer si no recogiste la tarjeta de la Beca Rita Cetina 2026?

La Coordinación Nacional de Becas manifiesta que las tarjetas no entregadas están seguras y resguardadas, ya que se encuentran asignadas directamente a los tutores registrados de la Beca Rita Cetina. La autoridad notificará próximamente las nuevas fechas y sedes mediante sus canales oficiales para que los beneficiarios rezagados puedan concluir el trámite y activar sus pagos.

Es fundamental estar pendiente del Buscador de Estatus y los medios de contacto registrados para conocer la nueva cita de este programa.

Beca Rita Cetina 2026: Requisitos y documentos para la entrega extemporánea

Los beneficiarios deben acudir personalmente (madre, padre o tutor que realizó el registro en la Beca Rita Cetina) con la documentación completa en original y copia. La falta de algún archivo podría invalidar el proceso de entrega en el módulo de atención.

Documentación obligatoria para el tutor y estudiante:

Identificación oficial vigente del tutor (INE, Pasaporte, Cédula).

Acta de nacimiento de la alumna o alumno.

CURP vigente de ambas personas.

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a 3 meses).

Beca Rita Cetina 2026 para secundaria: Proceso de activación y primer pago del apoyo

La autoridad estipula que este medio de pago es la única vía para recibir el recurso de la Beca Rita Cetina. Al recibir el plástico del Banco del Bienestar, se recomienda realizar los siguientes pasos para asegurar el dinero:

Personalización de clave: Acudir a cualquier cajero del Banco del Bienestar para cambiar el NIP.

Acudir a cualquier cajero del Banco del Bienestar para cambiar el NIP. Habilitación de cuenta: La tarjeta se activa automáticamente al recibir el primer depósito oficial.

La tarjeta se activa automáticamente al recibir el primer depósito oficial. Monitoreo de fondos: Utilizar la App Banco del Bienestar o llamar al 800 900 2000.

Los operativos de entrega extemporánea de la Beca Rita Cetina se anunciarán de manera gradual por plantel escolar y entidad federativa.