Beca Rita Cetina febrero 2026: Calendario de pagos por letra de apellido

Miles de estudiantes de secundaria en escuelas públicas de México esperan ansiosamente los depósitos bimestrales de la Beca Rita Cetina, cuyo calendario para enero - febrero de 2026 ya fue anunciado por el titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), Julio León Trujillo.

Autoridades del programa indicaron que a partir del lunes 16 de febrero 2026 se inició el depósito de los recursos en las cuentas de los beneficiarios a través del Banco del Bienestar.

Beca Rita Cetina febrero 2026: Calendario por letra de apellido

El orden para recibir la Beca Rita Cetina en febrero 2026 es el siguiente:



Lunes 16 de febrero: apellidos con letras A y B

Martes 17 de febrero: letra C

Miércoles 18 de febrero: letras D, E y F

Jueves 19 de febrero: letra G

Viernes 20 de febrero: letras H, I, J, K y L

Lunes 23 de febrero: letra M

Martes 24 de febrero: N, Ñ, O, P y Q

Miércoles 25 de febrero: letra R

Jueves 26 de febrero: letra S

Viernes 27 de febrero: letras T, U, V, W, X, Y y Z

Este esquema permite distribuir los depósitos de manera ordenada y evitar aglomeraciones en sucursales y cajeros automáticos del Banco del Bienestar.

📣 ¡Hoy inició el pago de la Beca Rita Cetina!



📣 ¡Hoy inició el pago de la Beca Rita Cetina!

Amigas y amigos de #QuintanaRoo, les comparto el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina, correspondiente al bimestre enero–febrero del ciclo escolar 2025–2026, dirigido a estudiantes de primaria y secundaria públicas. 👧🏻👦🏻…

¿Cuánto dinero da la Beca Retina Cetina?

A las familias que tienen una hija o hijo en secundaria, este Programa para el Bienestar otorga 1,900 pesos bimestrales y, cuando hay dos o más hijos en este nivel, se añaden 700 pesos adicionales por cada uno.

Este mes, además, algunos beneficiarios recibirán un pago acumulado o "triple", equivalente a 5,700 pesos. Esto aplica para las nuevas y nuevos becarios que recibieron su tarjeta del Banco del Bienestar en enero pasado y que son elegibles por cubrir tres bimestres del actual ciclo escolar.

Las familias pueden comprobar si el depósito ya se realizó consultando el saldo desde su teléfono mediante la app del Banco del Bienestar o bien acudiendo directamente a los cajeros automáticos.

