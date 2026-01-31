Las razones por las que pueden suspenderte la Beca Rita Cetina en 2026

La suspensión de la Beca Rita Cetina genera preocupación entre familias con estudiantes de educación básica en escuelas públicas. Este apoyo federal resulta clave para garantizar la permanencia escolar, por lo que cualquier interrupción impacta directamente en la economía del hogar.

Autoridades educativas aclaran que la mayoría de los casos no implican una cancelación definitiva. En general, se trata de pausas administrativas que pueden corregirse si se identifican a tiempo las causas y se actualiza la información requerida.

Principales causas de suspensión o baja temporal

La Beca Rita Cetina suele suspenderse por:



Datos incorrectos o desactualizados: CURP, información del tutor, datos escolares o bancarios con errores

CURP, información del tutor, datos escolares o bancarios con errores Baja o inasistencia escolar: Ausencias prolongadas o abandono del ciclo escolar

Ausencias prolongadas o abandono del ciclo escolar Cambio de escuela sin aviso: Traslado a otra escuela pública sin actualizar el registro; en escuela privada la beca se pierde

Traslado a otra escuela pública sin actualizar el registro; en escuela privada la beca se pierde Duplicidad o incompatibilidad: Recepción de otra beca federal para el mismo fin

Recepción de otra beca federal para el mismo fin Pagos no cobrados: No retirar el apoyo durante 12 meses

No retirar el apoyo durante 12 meses Causas definitivas: Fallecimiento, cumplir 18 años, concluir secundaria, datos falsos o renuncia voluntaria

Pasos para saber por qué se suspendió tu beca

El primer paso consiste en revisar el estatus en la plataforma oficial de Becas para el Bienestar Benito Juárez o en su aplicación móvil. Ahí se detalla el motivo de la suspensión.

Otra vía es acudir directamente a la escuela o comunicarse con la Línea de Atención del programa al 55 1162 0300 con un horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y sábados de 9:00 a 14:00 horas; donde personal autorizado brinda orientación específica.

¿Cómo recuperar la Beca Rita Cetina?

Si la causa es corregible, el apoyo puede reactivarse tras validar la información:



Identifica el error señalado en el sistema.

Reúne los documentos:

Constancia de inscripción vigente CURP del alumno y tutor Identificación oficial del tutor Datos bancarios actualizados

Actualiza la información en la plataforma o en módulos autorizados

Espera la validación: La reactivación puede tardar varias semanas

Consejos para evitar futuras suspensiones

Mantén actualizados tus datos

Revisa periódicamente el estatus de la beca

Atiende avisos oficiales

Cobra los pagos a tiempo

Fechas de los siguientes pagos en 2026

Enero-febrero: Tentativo: 3 de febrero, escalonado por letra del primer apellido del tutor

Tentativo: 3 de febrero, escalonado por letra del primer apellido del tutor Marzo-abril: Depósito en abril 2026

Depósito en abril 2026 Mayo-junio: Depósito en junio 2026

Depósito en junio 2026 Julio-agosto: Sin pago (periodo vacacional)

Sin pago (periodo vacacional) Septiembre-octubre: Depósito en octubre 2026

Depósito en octubre 2026 Noviembre-diciembre: Depósito en diciembre 2026

En secundaria, el apoyo es de $1,900 bimestrales por alumno, más $700 adicionales por cada hijo extra en secundaria. Para nuevos ingresos en primaria, se entrega un pago anual único de $2,500 (útiles y uniformes), generalmente en el primer semestre. En febrero 2026, nuevos beneficiarios con tarjeta reciente podrían recibir un pago triple de $5,700 por bimestres acumulados.

