Lista de líneas de autobús que suspenden servicio por bloqueos en carreteras

Tras la quema de vehículos y bloqueos en carreteras, así como puntos estratégicos de varios estados de México, líneas de autobús cancelaron operaciones hasta nuevo aviso.

🔴 #Violencia | Activan código rojo tras enfrentamiento entre grupos criminales y fuerzas federales en Tapalpa, Jalisco. Se pide a la población mantener la calma https://t.co/0gLjjytbtL — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 22, 2026

La captura y muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", identificado como líder histórico del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) provocó reacciones violentas carreteras del país, entre ellas el incendio de vehículos en carreteras y de negocios.

Quema de vehículos en Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, se activa código rojo

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué líneas de autobús suspendieron servicios?

Las líneas de autobús ETN y Turistar suspendieron temporalmente operaciones para garantizar la seguridad de los pasajeros y conductores ante la ola de violencia que se vive tras la captura del narcotraficante.

Señaló que reanudará operaciones hasta que existan las condiciones adecuadas. En caso de haber comprado un boleto, la fecha se puede cambiar a través de la página web o en taquillas.

🚨#AlertaADN



¡Tómalo en cuenta! ⚠️ ETN y Turistar suspenden temporalmente su servicio en diversas carreteras del país pic.twitter.com/oxrdSOLCfV — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 22, 2026

Estrella Blanca

La línea de autobuses Estrella Blanca informó en un comunicado que detendrá sus operaciones por recomendación de las autoridades para proteger a los usuarios.

Aseguró a los usuarios que los números de atención están disponibles ante cualquier cambio, cancelación o reprogramación.

🚨#AlertaADN



La línea de autobuses Estrella Blanca informó que debido al cierre en carreteras en Tepic, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz y Baja California, todas sus rutas de autotransporte han detenido operaciones pic.twitter.com/LkySkMDDZQ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 22, 2026

Estrella Roja

La línea de autobuses Estrella Roja reanudó de manera habitual en todos sus servicios, sin embargo, aseguró que su compromiso continúa siendo la seguridad de los viajeros y trabajadores, por lo que operará bajo protocolos de seguridad.

🚨#AlertaADN



La línea de autobuses Estrella Roja reanudó sus operaciones a partir de las 15:45 horas pic.twitter.com/LVH4WD6FBg — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 22, 2026

CANACAR llama a sus operadores a ponerse a salvo

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) llamó a las y los operadores del autotransporte de carga a priorizar su integridad física, recomendando a resguardarse en zonas segura o retornar a sus patios de operación hasta que la situación se normalice.

Destacó que las carreteras constituyen el eje operativo del autotransporte de carga para garantizar el abasto de alimentos, medicamentos, etc en todo el territorio, por lo que cualquier interrupción prolongada impacta de manera directa.

🚨#AlertaADN



La CANACAR exhortó a sus operadores de carga a resguardarse en zonas seguras o regresar a sus patios de operación hasta que existan condiciones adecuadas para circular pic.twitter.com/8v7GtqQxcw — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 22, 2026