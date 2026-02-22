Domingo 22 de febrero con bloqueos en autopistas y carreteras

A pesar de ser domingo, día en que se reduce el tránsito vehicular, muchos aprovechan para viajar a otro estado, es por ello que te decimos cuáles son las autopistas y carreteras que están saturadas o reportan bloqueos para que tomes tus precauciones.

Antes de salir a carretera también te recordamos checar que tu automóvil esté en buenas condiciones y no manejar a exceso de velocidad, pues muchas de las afectaciones que registran las carreteras son por vehículos descompuestos y accidentes.

¿Qué carreteras y autopistas tienen bloqueos?

La Tinaja-Isla

Hay cierre parcial de circulación en la autopista La Tinaja-Isla, a la altura del kilómetro 41, dirección La Tinaja, debido a un accidente. De acuerdo con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), el percance entre varias unidades ya está siendo atendido.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista La Tinaja - Isla, km 41, dirección La Tinaja. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (maniobras para retiro de las unidades siniestradas). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) February 22, 2026

Carretera-San Luis Potosí

Se registra cierre parcial de circulación por un accidente vial cerca del kilómetro 117 + 400 de la carretera Querétaro- San Luis Potosí, informó la Guardia Nacional, por lo que pidió a los conductores de Guanajuato a tomar precauciones.

#TomePrecauciones en #Guanajuato se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 117+400, de la carretera Querétaro - San Luis Potosí. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/bm0uKKI1we — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 22, 2026

Libramiento Cuautla

Se registra cierre parcial de circulación en la carretera Libramiento Cuautla, cerca del kilómetro 004 + 500 tras un accidente vial en Morelos. Las autoridades de tránsito piden a los conductores manejar con precaución.

#TomePrecauciones en #Morelos se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 004+500, de la carretera Libramiento Cuautla. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/jMbPiPUqmo — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 22, 2026

