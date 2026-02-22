México y el mundo reacciona a la captura y muerte de “El Mencho”

Este domingo 22 de febrero se vivieron momentos de angustia y de terror en México, sobre todo en los estados Jalisco, Tamaulipas, Tlaxcala, Nayarit, Veracruz, Guanajuato y Michoacán, después de la captura y muerte de "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", murió cuando era trasladado a la Ciudad de México (CDMX) , luego del operativo que las fuerzas federales realizaron en Tapalpa, Jalisco.

Quema de vehículos en Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, se activa código rojo

Quema de vehículos y negocios por captura de "El Mencho"

"El Mencho", era uno de los narcotraficantes más buscados por las autoridades de México y Estados Unidos, y por su captura o información que llevara a su arresto se ofrecían hasta 15 millones de dólares.

Su captura derivó en reacciones violentas como quema de vehículos en diversos puntos carreteros, incendio de negocios y ataques a las fuerzas de seguridad.

¿Quiénes reaccionaron a la captura y muerte de "El Mencho"?

Omar García Harfuch

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reconoció al Ejército Mexicano y Fuerza Aérea luego del operativo en Jalisco.

🔴 #OGH | El titular de la @SSPCMexico, Omar García Harfuch (@OHarfuch) reconoce al Ejército Mexicano y Fuerza Aérea tras el operativo en el que fue abatido "El Mencho" pic.twitter.com/yofinH6lGM — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 22, 2026

Ricardo Monreal

Ricardo Monreal, líder de la mayoría en la Cámara de Diputados, reconoció el resultado del operativo federal que llevó a la captura del líder narcotraficante, así como a la Estrategia Nacional de Seguridad, la cual se ha fortalecido para disminuir la delincuencia.

Como líder de la mayoría en la @Mx_Diputados, con base en la información preliminar difundida, reconozco el resultado del operativo federal de esta mañana en Tapalpa, Jalisco, pero, sobre todo, el liderazgo de la Presidenta @ClaudiaShein, cuya Estrategia Nacional de Seguridad… — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) February 22, 2026

Lilly Téllez

La senadora del PAN, Lilly Téllez, celebró la captura de "El Mencho" y aplaudió la cooperación entre México y Estados Unidos para este resultado.

Asimismo lamentó que el Gobierno Federal no haya procedido por convicción, sino por presión del presidente estadounidense, Donald Trump.

Celebro captura del Mencho, líder del CJNG y aplaudo la cooperación entre México y EUA.



Lamento que @Claudiashein no proceda por convicción, sino por presión de un presidente extranjero, Trump @POTUS



Urge que capturen también a los narcopolíticos cómplices del Mencho. — Lilly Téllez (@LillyTellez) February 22, 2026

Christopher Landau

Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, destacó que la captura de "El Mencho", fue un gran avance para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo. Recalcó que "los buenos son más fuertes que los malos./Los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas de orden público de la gran nación mexicana".

I’ve just been informed that Mexican security forces have killed “El Mencho,” one of the bloodiest and most ruthless drug kingpins. This is a great development for Mexico, the US, Latin America, and the world. The good guys are stronger than the bad guys./Los buenos somos más que… — Christopher Landau (@DeputySecState) February 22, 2026

