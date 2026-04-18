Para que no te quedes atrapado en el tráfico te decimos en qué calles de CDMX y carreteras de México hay cortes a la circulación por accidentes viales hoy sábado 18 de abril para que tomes previsiones y busques alternativas en caso de ser necesario.
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Cortes a la circulación por accidentes en CDMX
El Centro deOrientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (OVIAL) CDMX reporta en redes sociales accidentes en las siguientes zonas:
- Gonzalez Ortega a la altura de Av. del Trabajo, alcaldía Cuauhtémoc como alternativa se recomienda Avenida Circunvalación.
- Calz. de Tlalpan a la altura de Circuito Estadio Azteca, alcaldía Coyoacán por percance vehicular.
- Calz. Ignacio Zaragoza a la altura de Pablo García con dirección al Poniente, alcaldía Iztapalapa.
- Gabriel Mancera a la altura de Privada de Correo debido a percance vehicular.
- Av. Constituyentes a la altura de Av. de las Torres con dirección al Oriente, alcaldía Álvaro Obregón, por accidente.
- Siberia a la altura de Tanger, alcaldía Venustiano Carranza.
- Autopista México-Puebla a la altura de calle Yecahuizotl con dirección al Oriente, alcaldía Iztapalapa.
Carreteras con accidentes hoy
Mientras que Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que hay cortes a la circulación en:
Autopista La Tinaja - Isla, en el kilómetro 88, dirección La Tinaja.
Autopista Cuernavaca - Acapulco, en el kilómetr 132, dirección Acapulco.En la gasa de salida al Poblado de Tequesquitengo.
Libramiento Oriente de Chihuahua, en el kilómetro 40 hubo un accidente.
Autopista México- Querétaro, en el kilómetro 48 con dirección a CDMX se registró un percance.
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Accidentes en CDMX y carreteras de México hoy sábado 18 de abril