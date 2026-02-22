¿Te toca llenar garrafones? Lista de colonias que se quedan sin agua este lunes 23 de febrero en Sinaloa

Un nuevo corte de agua programado dejará sin servicio a miles de familias mexicanas en al menos 13 de colonias del estado de Sinaloa, este lunes 23 de febrero.

En adn Noticias, te informamos cuáles serán las colonias del municipio de Culiacán, que resultaránafectadas por trabajos de infraestructura hidráulica que tendrán una duración de más de 12 horas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Lista de colonias que se quedan sin agua en Culiacán, Sinaloa

A través de un comunicado, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (JAPAC) informó que se realizarán trabajos de interconexión para echar a andar la Planta Potabilizadora de Las Cucas.

Por esta razón, el servicio de agua potable será suspendido en varias colonias del municipio de Culiacán, en el estado de Sinaloa. Las colonias que se quedan sin agua este lunes 23 de febrero son las siguientes:

Fresnos

Arboledas

Lombardo Toledano

Las Cucas

Marsella Residencial

Los Alamitos

Bosques del Álamo

Los Lirios

Los Lirios II

Los Mezcales

Los Ciruelos

Jardines de la Sierra

Los Girasoles

Asimismo, la JAPAC informó que su personal estará realizando maniobras con maquinaria pesada en la siguiente zona, por lo que se recomienda a los automovilistas circular con precaución o usar vías alternas:

Avenida Álvaro Obregón, en el tramo entre Velina León de Medina y calle Escorpión.

¿Cuándo regresa el agua a las colonias afectadas en Culiacán?

De acuerdo con lo informado, el corte de agua en Culiacán tendrá una duración de más de 12 horas. El servicio de agua potable será suspendido a partir de las 7:00 horas y regresará hasta las 21:00 horas.

Al respecto, el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, anunció que las tres plantas potabilizadoras que se construyen actualmente en el municipio, estarán listas entre febrero y marzo del 2026.

Recomendaciones en caso de corte de agua

Almacena agua con anticipación: Llena cubetas, garrafones o recipientes limpios para cubrir lo básico como beber, cocinar y asearte.

Usa el agua de forma responsable: Prioriza actividades esenciales y evita desperdiciarla en limpieza o riego.

Mantén higiene básica: Usa gel antibacterial o toallitas húmedas cuando no puedas lavarte las manos con agua.

Revisa y tapa tus recipientes: Mantén el agua almacenada bien cubierta para evitar que se contamine.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.