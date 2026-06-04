CNTE no logra acuerdo; toma casetas y amenaza con más protestas

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que mantendrá la huelga nacional y el plantón, al considerar que las propuestas presentadas por el gobierno federal no atienden sus demandas de fondo.

En tanto, en su cuarto día de paro nacional y de protestas, maestros disidentes realizaron “liberación de casetas” en los accesos carreteros de Tlalpan, en la carretera México-Cuernavaca; de San Marcos en la México-Puebla; y la de Ecatepec-Naucalpan, en las que dieron libre paso a los vehículos.

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¿Qué pasó en la reunión de maestros de la CNTE y Segob hoy?

En la Secretaría de Gobernación, sin acuerdos concluyó la tercera mesa de negociación este jueves entre representantes del gobierno federal y el magisterio.

En la reunión de hoy, las Secretarías de Gobernación, Educación Pública y el ISSSTE, les detallaron las dos propuestas presentadas ayer: una encaminada a la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las maestras y los maestros (USICAMM), y la otra para fortalecer el sistema PensionISSSTE, con ello garantizar una jubilación digna para los docentes.

Después del encuentro, representantes de la CNTE informaron que la propuesta presentada por Mario Delgado, Rosa Icela Rodríguez y Martí Batres, no satisface sus demandas principales, es decir aquellas relacionadas con el sistema de pensiones y la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007.

No hay respuestas contundentes, como quisiéramos, respecto a la abrogación de la ley del ISSSTE. La respuesta que tenemos hoy, sin duda alguna, no es decisión de nosotros aceptarla como Comisión Nacional Única de Negociación aceptarla. Tiene que ser valorada en los espacios correspondientes (la Asamblea Nacional Representativa) — aseveró Yenny Aracely Pérez Martínez, Secretaria General de la Sección XXII SNTE-CNTE.

Aceptó que hubo un avance mínimo y dijo que se analizará con las bases la nueva propuesta formulada.

Pérez Martínez insistió en que, “sigue siendo una exigencia puntual de que, quien debe sentarse con la CNTE, es la propia presidenta”. Mientras eso no se cumpla, advirtió, el magisterio disidente se seguirá manifestando.

El magisterio también denunció la emisión de actas administrativas contra docentes en paro y exigió el cese de lo que calificó como “represión administrativa y económica”, así como la reparación integral de los daños a maestros afectados durante la jornada de movilizaciones.

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