¡Hay Chamba! Save The Children ofrece empleos con sueldos de hasta 28 mil pesos

Save the Children México ofrece en su sitio web oficial vacantes con salarios de hasta 28 mil pesos mensuales en la CDMX, Puebla, Yucatán y Baja California. La convocatoria busca profesionales en ciencias sociales y psicología para fortalecer sus programas de protección infantil.

¿Cuáles son los empleos de hasta 28 mil pesos en Save The Children?

La ONG Save the Children ofrece diversos empleos en puestos como Jefatura de Oficina en la Ciudad de México y Puebla de Zaragoza con un ingreso de $28,000 brutos. Estas posiciones exigen liderazgo operativo para administrar recursos financieros y humanos en campo, asegurando la calidad de los programas en beneficio de la niñez.

El listado de cargos disponibles y sus remuneraciones:

Jefatura de Oficina (Puebla y CDMX): Sueldo de 28 mil pesos brutos mensuales.

Sueldo de brutos mensuales. Oficial de Incidencia Política (Mérida): Salario de 26 mil pesos brutos mensuales.

Salario de brutos mensuales. Psicólogo/a Clínico (Tijuana): Ingreso de 15 mil pesos brutos mensuales.

La jornada laboral para todas las plazas es de lunes a viernes, de 9:00 am a 6:00 pm.

Requisitos y obligaciones por cada vacante que ofrece Save The Children

Save the Children detalla que los aspirantes deben acreditar experiencia específica en el sector social y cumplir con perfiles académicos definidos. La ONG activa este reclutamiento para liderar planes estratégicos y alianzas con los sectores público y privado en diversas regiones del país.

A continuación, se enumeran los perfiles y responsabilidades clave:

1. Jefatura de Oficina (Puebla y CDMX)



Escolaridad: Licenciatura en Sociología, Educación, Antropología, Psicología o Ciencias Políticas.

Licenciatura en Sociología, Educación, Antropología, Psicología o Ciencias Políticas. Requisito Indispensable: Inglés intermedio y licencia de conducir tipo A vigente.

Inglés intermedio y licencia de conducir tipo A vigente. Obligaciones: Acompañar operaciones de campo, administrar presupuestos y liderar el reclutamiento local.

2. Oficial de Incidencia Política (Mérida)



Escolaridad: Licenciatura en Ciencia Política, Derecho, Administración Pública o Relaciones Internacionales.

Licenciatura en Ciencia Política, Derecho, Administración Pública o Relaciones Internacionales. Requisito Indispensable: Residir actualmente en Mérida y dominio de inglés intermedio.

Residir actualmente en Mérida y dominio de inglés intermedio. Obligaciones: Análisis de políticas públicas, cabildeo con gobierno y monitoreo de derechos de la niñez en la Región Sur.

3. Psicólogo/a Clínico (Tijuana)



Escolaridad: Licenciatura en Psicología Clínica.

Licenciatura en Psicología Clínica. Obligaciones: Brindar soporte emocional en contextos de respuesta humanitaria y aplicar protocolos de seguridad infantil.

Para cualquier postulación, es obligatorio detallar responsabilidades previas y aceptar el Código de Conducta institucional.

Save The Children ofrece chamba para distintos cargos con sueldos que llegan hasta los 28 mil pesos.|Getty Images

¿Cómo postularse a la bolsa de trabajo de Save The Children?

Los interesados deben ingresar al portal oficial savethechildren.mx, seleccionar la vacante deseada y cargar su CV digital junto a una carta de presentación.

El sistema de reclutamiento sigue estos pasos:

Registro: Captura de datos personales en el formulario web. Carga de documentos: Adjuntar archivos en formato .pdf o .doc (máximo 90KB). Filtro técnico: Evaluación de experiencia en redes institucionales y gestión de proyectos. Entrevista: Contacto directo por parte del equipo de recursos humanos.



Save the Children opera en México desde la década del 70 y busca que sus nuevos colaboradores se integren a una cultura de rendición de cuentas e integridad, donde el interés superior del niño sea la prioridad máxima en cada acción estratégica.