Los Tuzos te buscan; Club Pachuca lanza 13 ofertas de empleo desde cancha hasta coordinadores

Si tu pasión es el futbol y estás en búsqueda de nuevas oportunidades de empleo te tenemos muy buenas noticias, pues recientemente el Club Pachuca de la Liga MX anunció una serie de vacantes para trabajar directamente con el equipo a través de la Universidad del Futbol (UFD) y la Clínica CEMA avalada por la FIFA.

Fue a través de sus diferentes plataformas de las redes sociales, que el conjunto de la Bella Airosa informó que las 13 ofertas de trabajo son para trabajar directamente con Grupo Pachuca, además de que se buscan trabajadores desde cocineros hasta coordinadores de áreas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Lanzan lista de empleos en CDMX con sueldos de 12 mil hasta los 25 mil pesos; pasos para postularse La Secretaría de Trabajo anunció decenas de opciones de empleos dentro de la CDMX con experiencia desde primaria hasta licenciatura; aquí los detalles. 20 febrero, 2026

Lista de ofertas de empleo en el Club Pachuca

Son un total de ocho las ofertas de empleo dentro la UDF del Club Pachuca, las cuales van desde instructor de gimnasio hasta mantenimiento de cancha, esto según aptitudes y condiciones del postulante. Las ofertas dentro de la Universidad del Futbol son las siguientes:

Instructor de Gimnasio

Jefe de Mantenimiento

Coordinador de Nivel Básico. (Licenciatura en Pedagogía, experiencia comprobable de 2 años y disponibilidad de horario)

Asistente Académico Nivel Licenciatura

Cocinero A, B

Auxiliar de Mantenimiento General

Intendente

Mantenimiento de canchas

Por su parte, las ofertas que están disponibles dentro de la Clínica CEMA son las de auxiliar de archivo clínico, auxiliar de mantenimiento, intendente, auxiliar contable y coordinador de Recursos Humanos.

📇 | En Grupo Pachuca estamos contratando.



📍 @unifutbol solicita:

➡️ Instructor de Gimnasio. (Licenciatura en Educación Física, experiencia comprobable en preparación física)

➡️ Jefe de Mantenimiento. (Ingeniero Industrial con título y cédula)

➡️ Coordinador de Nivel Básico.… pic.twitter.com/pMgySQfFNT — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) February 20, 2026

¿Cómo postularse a las ofertas del Pachuca?

De acuerdo con la publicación del Club Pachuca para poder postularse a las ofertas de empleo que tienen abiertas de momento, lo primero que tienen que hacer los interesados es solicitar más informes sobre las vacantes al número 71 70400 con extensión 860.

Por otro lado, se detalló que se pueden enviar los CV a través del correo bolsadetrabajo@tuzos.com.mx.

Investigación por contrabando de combustible en México

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.