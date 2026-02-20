Frente frío 37 dejará lluvias intensas heladas en más de 15 estados de México este 21 de febrero

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dio a conocer que los pronósticos del clima en México para este sábado 21 de febrero, prevén afectaciones en el norte, centro y noreste de la República Mexicana por el frente frío número 37.

Fue a través de su informe de los pronósticos semanales, que la Conagua señaló que de igual forma se hará presente el llamado Evento Norte, el cual dejará intensas rachas de viento en varias entidades del país.

Pronósticos de lluvias en México para el sábado 21 de febrero

De acuerdo con los pronósticos del clima dados a conocer por la Conagua, los principales estados de México que se verán afectados por las lluvias intensas relacionadas al frente frío número 37, son San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Veracruz.

Por otro lado, se prevén lluvias y chubascos en Nuevo León, Tamaulipas, Puebla y Chiapas, mientras que se prevén lluvias aisladas en Aguascalientes, Guanajuato, Coahuila, Estado de México, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán.

¿En qué estados habrá fuertes rachas de viento este sábado?

En cuanto a los estados afectados por el Evento Norte, la Conagua señaló que se prevén rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora en Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz.

De igual forma se prevén rachas fuertes en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronósticos de temperaturas altas en México

Los estados de la República Mexicana que se verán afectados por las altas temperaturas serán principalmente los del norte del país como Durango y Sinaloa, sin embargo también se prevé un calor extremo de hasta 45°C en Oaxaca y Chiapas

Frío extremo para el sábado 21 de febrero en México

Por otro lado, los estados en donde se esperan temperaturas mínimas extremas durante la madrugada de este sábado son: Baja California, Chihuahua, Durango y zonas serranas de San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca.

Invierno con sabor a primavera en la CDMX deja temperaturas altas

