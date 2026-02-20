Prepara el bloqueador, prevén temperaturas de hasta 45ºC en gran parte del país

En los últimos días el clima ha estado muy contratante y hoy viernes 20 de febrero, el frente frío núm. 37 se desplazará sobre el noroeste de México e interaccionará con corrientes en chorro polar y subtropical, además un anticiclón en niveles medios de la atmósfera generará un ambiente cálido con baja probabilidad de lluvia.

¿En qué estados habrá lluvias y bajas temperaturas?

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se tiene previstas lluvias aisladas en Baja California, Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana Roo. Mientras que las bajas temperaturas de entre 0 a -10ºC afectarán a Baja California, Chihuahua, Durango, Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

También se prevén rachas de viento en Sonora, Chihuahua, Durango, istmo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), Veracruz (sur), Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Tamaulipas.

Temperaturas de hasta 45ºC afectarán varios estados

Por otro lado, los estados que se verán afectados por temperaturas de entre 30 y hasta 45ºC son:



Aguascalientes

Guanajuato

Estado de México (suroeste)

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Durango

Zacatecas

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Hidalgo

Veracruz

Puebla (norte y suroeste)

Morelos

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Guerrero (noroeste)

San Luis Potosí (centro)

Querétaro (norte)

¿Cómo será el clima en CDMX hoy?

En la capital de paìs se espera cielo despejado con bruma y ambiente fresco a templado y frío en la zonas serranas, por la tarde ambiente cálido con temperaturas máximas de entre 28 y 30ºC.

