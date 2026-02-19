Onda de calor ‘asará' estas regiones de México para el clima hoy jueves 19 de febrero

Estamos en pleno invierno, pero para el clima de hoy se vivirá la primera onda de calor en México este jueves 19 de febrero 2026, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El frente frío 36 recorrerá el norte de México y, al interactuar con otros sistemas atmosféricos, provocará vientos fuertes: de 70 a 90 km/h en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, y de 40 a 60 km/h en Baja California Sur, Coahuila y Nuevo León. También habrá chubascos en Baja California y posible nieve o aguanieve en sus sierras.

Por otro lado, un anticiclón mantendrá baja probabilidad de lluvia y ambiente cálido a caluroso en gran parte del país. Continuará la onda de calor en zonas del centro de San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Jalisco, Michoacán y Oaxaca, y comenzará en el norte del Estado de México.

Onda de calor en México: ¿Dónde habrá altas temperaturas para el clima de hoy jueves?

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Estado de México (suroeste).

Asimismo la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México (CDMX) activó la alerta amarilla por pronóstico de altas temperaturas para la tarde del jueves en 13 alcaldías.

¿En qué estados hará frío hoy?

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Oaxaca y Chiapas.

Posible caída de nieve o aguanieve: sierras de Baja California.

Bajas temperaturas para el clima de hoy jueves 19 de febrero 2026

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

