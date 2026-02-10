Cambio de placas gratis en Jalisco: Lista con la documentación obligatoria que debes presentar en febrero 2026

Los conductores con vehículos registrados en el estado deben cumplir con el proceso de sustitución de láminas establecido por la Secretaría de la Hacienda Pública. El cambio de placas gratis en Jalisco aplica para quienes pagaron su refrendo en 2025, pero requiere presentar la documentación obligatoria en febrero 2026 según el número de terminación.

¿Cuáles son los documentos necesarios para realizar el cambio gratuito de placas en Jalisco?

Los propietarios deben acudir a las oficinas con el paquete completo de documentos para evitar contratiempos en el proceso del cambio de placas en Jalisco . La autoridad fiscal especifica que cada documento debe estar en original y copia, además de cumplir con los criterios de vigencia establecidos.

Documentación obligatoria:

Juego de placas anterior (ambas láminas)

Identificación oficial vigente en original y copia

Documento que acredite la propiedad: factura, sentencia judicial o cesión de derechos en original y copia

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 90 días

Comprobante de verificación vehicular (aprobada o no aprobada)

Quienes omitieron el pago del refrendo vehicular en 2025 no califican para el beneficio gratuito y deben cubrir 2 mil 500 pesos. Este monto corresponde al costo de dotación de las nuevas láminas, un gasto adicional que puede evitarse con el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales.

Descubre hasta qué fecha puedes cambiar gratis tuss placas en Jalisco.|Gobierno de Jalisco

Vehículos que deben reemplacar en febrero 2026

La Secretaría de la Hacienda Pública estableció un calendario por terminación de placa para organizar el flujo de contribuyentes en las oficinas. Los propietarios que liquidaron su refrendo antes del 26 de diciembre de 2025 deben agendar cita dentro del periodo correspondiente a su número.

Terminaciones de placa para febrero:

Placas terminadas en 4

Placas terminadas en 5

Placas terminadas en 6

Placas terminadas en 7

El beneficio de la prórroga sin costo aplica exclusivamente para quienes tienen un registro vehicular activo y actualizado en el Padrón Vehicular. Los propietarios que requieren cambio de titular u otras modificaciones en sus datos deben resolver estas situaciones antes de solicitar el canje de láminas.