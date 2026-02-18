Semar ofrece 30 vacantes para mujeres y hombres con vocación

inklusion.png Sitio accesible
México

Escrito por: Adriana Pacheco

La Secretaría de Marina (Semar) busca hombres y mujeres con vocación para servir a su país y para ello ofrece 30 vacantes de trabajo, en diferentes áreas operativas y técnicas.

Así que si buscas empleo esta puede ser una buena oportunidad para ti en el Sector Naval de Santa Rosalía, en Baja California Sur. Para poder aplicar a alguna de estas propuestas laborales necesitas cumplir con varios documentos y requisitos.

¿Cuáles son las vacantes de trabajo?

  • Albañilería
  • Aluminería
  • Carpintería
  • Chofer
  • Contramaestre
  • Electricista Electromecánica
  • Frigorífica
  • Hojalatería
  • Infantería de Marina
  • Lavandería
  • Licenciatura en Radiología e Imagen
  • Licenciatura en Enfermería
  • Licenciatura en Oceanología
  • Maquinaria
  • Mecánica Automotriz
  • Oficinista
  • Peluquería
  • Persona Médica Cirujana
  • Servicios Generales de Sanidad
  • Servicios Generales de Alimentación
  • Servicios General de Mantenimiento a Instalaciones
  • Tapicería
  • Técnico en Informática
  • Técnico en Trabajo Social
  • Técnico Laboratorista
  • Tornería
  • Trabajos Submarinos

¿Cuáles son los requisitos?

  • Ser mexicana
  • Edad: 18 años cumplidos
  • Estatura mínima
  • Hombres: 1.63 m
  • Mujeres: 1.55 m
  • Índice de Masa Corporal: de 18.5 a 24.9

Resultar apta/o en los exámenes:

  • Médico, clínico y perfil psicométrico (personalidad)
  • Cubrir el perfil de acuerdo a las directivas vigentes
  • No ser desertor/a de las Fuerzas Armadas o haber pertenecido a alguna Fuerza Armada, institución de procuración de justicia, seguridad pública federal, gubernamental, estatal y/o municipal.
  • No tener antecedentes penales

¿Qué documentos llevar?

  • Acta de nacimiento
  • Currículum Vita
  • Clave única de Registro de Población (CURP)
  • Cartilla del Servicio Militar Nacional o constancia válida del trámite de liberación (excepto mujeres)
  • Credencial de elector o recibo de trámite de reposición (INE)
  • Comprobante de domicilio
  • Carta de antecedentes no penales de la localidad y entidad federativa (excepto área metropolitana)
  • Registro Federal de Contribuyentes (RFC), expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)
  • Dos fotografías a color tamaño infantil recientes
  • Presentar fotografía a color de cuerpo completo de frente y perfil recientes
  • Contar con firma electrónica (FIEL) vigente

¿En dónde postularse a la vacante?

Los interesados en postularse a alguna de estas vacantes de trabajo deberán entregar sus documentos en las oficinas de reclutamiento ubicadas en calle Acacia S/N, Colonia Mesa México, Santa Rosalía, Baja California Sur. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

