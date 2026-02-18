Semar ofrece 30 vacantes para mujeres y hombres con vocación

La Secretaría de Marina (Semar) busca hombres y mujeres con vocación para servir a su país y para ello ofrece 30 vacantes de trabajo, en diferentes áreas operativas y técnicas.

Así que si buscas empleo esta puede ser una buena oportunidad para ti en el Sector Naval de Santa Rosalía, en Baja California Sur. Para poder aplicar a alguna de estas propuestas laborales necesitas cumplir con varios documentos y requisitos.

¿Cuáles son las vacantes de trabajo?

Albañilería

Aluminería

Carpintería

Chofer

Contramaestre

Electricista Electromecánica

Frigorífica

Hojalatería

Infantería de Marina

Lavandería

Licenciatura en Radiología e Imagen

Licenciatura en Enfermería

Licenciatura en Oceanología

Maquinaria

Mecánica Automotriz

Oficinista

Peluquería

Persona Médica Cirujana

Servicios Generales de Sanidad

Servicios Generales de Alimentación

Servicios General de Mantenimiento a Instalaciones

Tapicería

Técnico en Informática

Técnico en Trabajo Social

Técnico Laboratorista

Tornería

Trabajos Submarinos

¿Cuáles son los requisitos?

Ser mexicana

Edad: 18 años cumplidos

Estatura mínima

Hombres: 1.63 m

Mujeres: 1.55 m

Índice de Masa Corporal: de 18.5 a 24.9

Resultar apta/o en los exámenes:

Médico, clínico y perfil psicométrico (personalidad)

Cubrir el perfil de acuerdo a las directivas vigentes

No ser desertor/a de las Fuerzas Armadas o haber pertenecido a alguna Fuerza Armada, institución de procuración de justicia, seguridad pública federal, gubernamental, estatal y/o municipal.

No tener antecedentes penales

¿Qué documentos llevar?

Acta de nacimiento

Currículum Vita

Clave única de Registro de Población (CURP)

Cartilla del Servicio Militar Nacional o constancia válida del trámite de liberación (excepto mujeres)

Credencial de elector o recibo de trámite de reposición (INE)

Comprobante de domicilio

Carta de antecedentes no penales de la localidad y entidad federativa (excepto área metropolitana)

Registro Federal de Contribuyentes (RFC), expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)

Dos fotografías a color tamaño infantil recientes

Presentar fotografía a color de cuerpo completo de frente y perfil recientes

Contar con firma electrónica (FIEL) vigente



¿En dónde postularse a la vacante?

Los interesados en postularse a alguna de estas vacantes de trabajo deberán entregar sus documentos en las oficinas de reclutamiento ubicadas en calle Acacia S/N, Colonia Mesa México, Santa Rosalía, Baja California Sur. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

