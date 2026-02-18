Semar ofrece 30 vacantes para mujeres y hombres con vocación
El Sector Naval ofrece 30 vacantes de trabajo para hombres y mujeres;
La Secretaría de Marina (Semar) busca hombres y mujeres con vocación para servir a su país y para ello ofrece 30 vacantes de trabajo, en diferentes áreas operativas y técnicas.
Así que si buscas empleo esta puede ser una buena oportunidad para ti en el Sector Naval de Santa Rosalía, en Baja California Sur. Para poder aplicar a alguna de estas propuestas laborales necesitas cumplir con varios documentos y requisitos.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
¿Cuáles son las vacantes de trabajo?
- Albañilería
- Aluminería
- Carpintería
- Chofer
- Contramaestre
- Electricista Electromecánica
- Frigorífica
- Hojalatería
- Infantería de Marina
- Lavandería
- Licenciatura en Radiología e Imagen
- Licenciatura en Enfermería
- Licenciatura en Oceanología
- Maquinaria
- Mecánica Automotriz
- Oficinista
- Peluquería
- Persona Médica Cirujana
- Servicios Generales de Sanidad
- Servicios Generales de Alimentación
- Servicios General de Mantenimiento a Instalaciones
- Tapicería
- Técnico en Informática
- Técnico en Trabajo Social
- Técnico Laboratorista
- Tornería
- Trabajos Submarinos
¿Cuáles son los requisitos?
- Ser mexicana
- Edad: 18 años cumplidos
- Estatura mínima
- Hombres: 1.63 m
- Mujeres: 1.55 m
- Índice de Masa Corporal: de 18.5 a 24.9
Resultar apta/o en los exámenes:
- Médico, clínico y perfil psicométrico (personalidad)
- Cubrir el perfil de acuerdo a las directivas vigentes
- No ser desertor/a de las Fuerzas Armadas o haber pertenecido a alguna Fuerza Armada, institución de procuración de justicia, seguridad pública federal, gubernamental, estatal y/o municipal.
- No tener antecedentes penales
El Sector Naval de #SantaRosalía, BCS, ofrece vacantes en diferentes áreas operativas, técnicas y profesionales para mujeres y hombres con vocación.— SEMAR México (@SEMAR_mx) February 17, 2026
Si buscas una oportunidad #ParaServirAMéxico y formar parte de esta noble Institución, ¡esta es tu oportunidad!
⏰ Horario de… pic.twitter.com/kEg2CMq88n
¿Qué documentos llevar?
- Acta de nacimiento
- Currículum Vita
- Clave única de Registro de Población (CURP)
- Cartilla del Servicio Militar Nacional o constancia válida del trámite de liberación (excepto mujeres)
- Credencial de elector o recibo de trámite de reposición (INE)
- Comprobante de domicilio
- Carta de antecedentes no penales de la localidad y entidad federativa (excepto área metropolitana)
- Registro Federal de Contribuyentes (RFC), expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)
- Dos fotografías a color tamaño infantil recientes
- Presentar fotografía a color de cuerpo completo de frente y perfil recientes
- Contar con firma electrónica (FIEL) vigente
¿En dónde postularse a la vacante?
Los interesados en postularse a alguna de estas vacantes de trabajo deberán entregar sus documentos en las oficinas de reclutamiento ubicadas en calle Acacia S/N, Colonia Mesa México, Santa Rosalía, Baja California Sur. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.