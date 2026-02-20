Cine al aire libre gratis en Jalisco: la cartelera que puedes disfrutar esta semana

Si el presupuesto está apretado pero quieres salir de la rutina con tu persona favorita, presta atención. Cinema Live ofrece funciones de cine al aire libre gratis en los parques más emblemáticos de Jalisco durante toda esta semana.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Cartelera y sedes de cine gratis en Jalisco: febrero 2026

La iniciativa Cinema Live despliega una cartelera familiar del 18 al 22 de febrero en sedes como el Parque Metropolitano, Alcalde y el Mirador Independencia. Todas las funciones son de acceso libre, por lo que solo necesitas llevar una manta y tus snacks favoritos para asegurar tu lugar.

Prepara tu picnic porque estas son las películas y horarios confirmados para los próximos días:

Viernes 20: Cars en el Parque Alcalde (19:45 horas).

en el Parque Alcalde (19:45 horas). Viernes 20: Pato, pato, ganso en el Parque Mirador Independencia (19:45 horas).

en el Parque Mirador Independencia (19:45 horas). Sábado 21: Flow en el Parque Metropolitano (19:20 horas).

en el Parque Metropolitano (19:20 horas). Domingo 22: Encanto en el Parque de los Niños y Niñas (19:20 horas).

Consulta las redes oficiales antes de salir, ya que el clima podría obligar a cambios de último minuto.

Recomendaciones para una experiencia segura en el parque

Para garantizar tu comodidad durante las proyecciones, los organizadores sugieren llegar con al menos 20 minutos de anticipación para elegir un buen sitio. El acceso es totalmente gratuito y no requiere registro previo, pero es vital seguir las reglas básicas de convivencia.

Si planeas asistir a las funciones de Cinema Live, no olvides estos elementos:

Manta de cuadros o sillas plegables.

Botana y bebidas (evita envases de vidrio).

Ropa abrigada para el descenso de temperatura nocturno.

La organización advierte que los horarios pueden sufrir ajustes menores sin previo aviso. Mantente atento a las actualizaciones para no perderte el inicio de la película.