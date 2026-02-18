El universo animado japonés de Satoshi Kon llegará a México con tres películas

El Universo Animado del director de cine japonés de culto, Satoshi Kon, llegará a Cinépolis con tres películas emblemáticas, con el objetivo de dejar huella a nivel internacional.

Satoshi Kon es una de las figuras más influyentes y singulares del cine japonés contemporáneo, pues redefine el alcance de la animación. Sus películas se distinguen por la exploración constante de la mente humana, donde la identidad, la memoria y la percepción son los ejes centrales de la vida.

¿Qué películas se presentarán en Cinépolis?

Perfect Blue: Examina la presión de la fama y la pérdida de identidad

Millennium Actriz: Propone un viaje a través de la memoria

Paprika: Explora los sueños como un espacio donde lo inconsciente irrumpe lo real



¿Cuándo llegarán las películas a Cinépolis?

Este evento cinematográfico llegará en exclusiva a las salas de Cinépolis, de la mano de Cinetopia, desde el 26 febrero con las tres cintas en nuevas versiones remasterizadas en 4T. Las tres cintas tienen nuevas versiones remasterizadas en 4K.

Satoshi Kon pieza clave para el anime

El Universo Animado de Satoshi Kon es una oportunidad única para los amantes del anime para descubrir o redescubrir el cine del fallecido director en la pantalla grande. Este ciclo invita a vivir una experiencia completa en la que cada película es imperdible y aporta una pieza clave para comprender la obra de uno de los grandes maestros de la animación.

