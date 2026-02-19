Olvídate del Hoy No Circula: Si tu auto cumple estos requisitos debes tramitar tu placa especial

La Semovi confirma que los autos con 30 años de antigüedad pueden exentar el Hoy No Circula de forma permanente en 2026. Al tramitar las placas de auto antiguo, los vehículos pueden circular a diario y quedar libres de la verificación obligatoria.

¿Cómo exentar el Hoy No Circula con placas de auto antiguo en 2026?

La Secretaría de Movilidad explica que los modelos 1996 o anteriores pueden acceder a este beneficio de movilidad si obtienen el dictamen de originalidad. Este trámite permite que unidades clásicas sean reconocidas como patrimonio histórico, eliminando la restricción de descanso semanal y sabatino, además de suspender el calendario de verificación semestral.

Para que un vehículo pueda "olvidarse" de las restricciones diarias, debe cumplir con estos tres requsitos técnicosexcluyentes:

Conservación estética: Mantener al menos el 80% de sus piezas originales de fábrica.

Mantener al menos el de fábrica. Integridad mecánica: No presentar modificaciones en el motor o sistema de transmisión original.

No presentar modificaciones en el motor o sistema de transmisión original. Estado funcional: El auto debe estar en perfectas condiciones físicas y mecánicas para ser aprobado.

El costo total del trámite ronda los 1,722 pesos, divididos entre el dictamen técnico y el canje de matrículas.

Requisitos y pasos para tramitar las placas históricas en México

El CIITEC del IPN es el organismo encargado de validar que el auto cumple con la autenticidad requerida. Los propietarios deben agendar una inspección física donde especialistas revisarán desde la tapicería hasta los componentes del motor. Una vez obtenido el dictamen positivo, la población puede continuar el proceso ante la Semovi para recibir sus nuevas láminas.

La documentación obligatoria que los conductores de estos autos antiguos deben presentar es la siguiente:

Dictamen favorable del CIITEC: Documento impreso que avala la originalidad (costo de $750 aprox). Factura o título de propiedad: Documento que acredite la propiedad legal del vehículo. Identificación oficial: INE, pasaporte o cédula profesional en original y copia. Comprobante de domicilio: Recibo de servicios reciente (no mayor a 90 días). Baja de placas anteriores: Comprobante de cancelación del juego de láminas previo.

Si el vehículo es extranjero, es obligatorio presentar el pedimento de importación definitiva para validar su estancia legal.

Beneficios adicionales de la certificación de auto antiguo

La autoridad de movilidad detalla que este trámite no solo resuelve el problema de la circulación diaria, sino que eleva el valor comercial de la unidad. Al ser catalogado como "clásico", el propietario puede acceder a pólizas de seguro especializadas que protegen la inversión según el valor de colección y no por el costo del libro azul.

Los modelos 1996 que este año se integran a la lista de autos antiguos son:

Nissan Tsuru

Chevy Pop.

Volkswagen Jetta A3.

Ford Explorer (segunda generación)

Dodge Neon.

No tener adeudos de tenencia o multas es un requisito indispensable para iniciar el trámite ante Semovi.

Tras pagar la línea de captura de aproximadamente 972 pesos, se asignará una cita para la entrega de las placas de auto antiguo. Con este trámite, los coleccionistas aseguran la movilidad total de sus unidades en la Ciudad de México y el área metropolitana, cumpliendo con la normativa vigente de 2026.