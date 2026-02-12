¡Sigue el smog! Autos que descansan por el Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex este 13 de febrero

La CDMX es una de las ciudades con más tráfico en el mundo y esto a su vez provoca que los niveles de contaminación aumenten y la CAMe activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental por lo que habrá Doble Hoy No Circula este viernes 13 de febrero de 2026.

¿Cómo aplica el Doble Hoy No Circula?

Debido a que los niveles de contaminación continúan elevados hoy, muchos autos no podrán circular en CDMX y Edomex o de los contrario serán acreedores a una multa.

Estos son los vehículos que no pueden transitar el viernes 13 de febrero debido a la Fase 1 de Contingencia Ambiental:

Vehículos con holograma de verificación 2

Vehículos de uso particular con holograma de verificación 1 y con último dígito 1, 3, 5, 7, 9 y 0.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Además, las autoridades emiten algunas recomendaciones como facilitar el trabajo remoto, realizar compras y trámites en línea, evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas o productos con solventes. Para ahorrar combustible es mejor recargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas.

Se activa la Fase I de la Contingencia Ambiental Atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México



Más información: https://t.co/GUh5uz2pzw pic.twitter.com/h72UfZbpcN — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 12, 2026

¿De cuánto es la multa?

Es muy importante que todos los automovilistas respeten las restricciones vehiculares pues en caso de que circulen el día que les toca descansar serán acreedores a una sanción.

Las patrullas de Vigilancia Ambiental en CDMX son las encargadas de monitorear la circulación durante los días de Contingencia Ambiental y las multas son de entre 20 y 30 UMAs, es decir entre 2 mil 300 y 3 mil 500 pesos.

En el caso del Edomex, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible dio a conocer que este 2026, la multa por transitar en un día restringido, la multa es de 20 UMAs, es decir 2 mil 348.20 pesos.

¿Qué autos pueden circular diario?

Hay excepciones en las restricciones y los autos que pueden circular todos los días sin importar si se activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental son:

Autos eléctricos e híbridos

Autos de uso particular destinados a atender urgencias

Vehículos de emergencia y rescate

Autos de transporte escolar y de personal

Vehículos destinados a cortejos fúnebres

Autos para personas con discapacidad

Transporte de residuos y materiales peligrosos

Transporte público

