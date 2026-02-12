inklusion.png Sitio accesible
¡Sigue el smog! Autos que descansan por el Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex este 13 de febrero

La contaminación en el Valle de México no da tregua y por ello se implementó el Doble Hoy No Circula, conoce si tu auto puede transitar en la CDMX y Edomex.

Doble Hoy No Circula por Fase 1 de Contingencia Ambiental
Ciudad

Escrito por: Itandehui Cervantes

La CDMX es una de las ciudades con más tráfico en el mundo y esto a su vez provoca que los niveles de contaminación aumenten y la CAMe activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental por lo que habrá Doble Hoy No Circula este viernes 13 de febrero de 2026.

¿Cómo aplica el Doble Hoy No Circula?

Debido a que los niveles de contaminación continúan elevados hoy, muchos autos no podrán circular en CDMX y Edomex o de los contrario serán acreedores a una multa.

Estos son los vehículos que no pueden transitar el viernes 13 de febrero debido a la Fase 1 de Contingencia Ambiental:

  • Vehículos con holograma de verificación 2
  • Vehículos de uso particular con holograma de verificación 1 y con último dígito 1, 3, 5, 7, 9 y 0.
  • Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Además, las autoridades emiten algunas recomendaciones como facilitar el trabajo remoto, realizar compras y trámites en línea, evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas o productos con solventes. Para ahorrar combustible es mejor recargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas.

¿De cuánto es la multa?

Es muy importante que todos los automovilistas respeten las restricciones vehiculares pues en caso de que circulen el día que les toca descansar serán acreedores a una sanción.

Las patrullas de Vigilancia Ambiental en CDMX son las encargadas de monitorear la circulación durante los días de Contingencia Ambiental y las multas son de entre 20 y 30 UMAs, es decir entre 2 mil 300 y 3 mil 500 pesos.

En el caso del Edomex, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible dio a conocer que este 2026, la multa por transitar en un día restringido, la multa es de 20 UMAs, es decir 2 mil 348.20 pesos.

¿Qué autos pueden circular diario?

Hay excepciones en las restricciones y los autos que pueden circular todos los días sin importar si se activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental son:

  • Autos eléctricos e híbridos
  • Autos de uso particular destinados a atender urgencias
  • Vehículos de emergencia y rescate
  • Autos de transporte escolar y de personal
  • Vehículos destinados a cortejos fúnebres
  • Autos para personas con discapacidad
  • Transporte de residuos y materiales peligrosos
  • Transporte público

