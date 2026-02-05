Últimos llamados para el cambio de placas en Edomex: vehículos con estas terminaciones deben presentarse para evitar sanciones

El Estado de México anuncia los últimos plazos para un trámite vehicular clave que impacta a miles de conductores y que será fundamental realizar este año. El cambio de placas en Edomex requiere atención inmediata, ya que vehículos con estas terminaciones deben cumplir el recambio para evitar sanciones y problemas de circulación durante 2026.

El reemplacamiento forma parte del control vehicular vigente y busca ordenar el padrón, reducir irregularidades administrativas y ofrecer mayor certeza jurídica a propietarios que circulan a diario en calles locales.

Vehículos que deben presentarse para el cambio de placas en Edomex y así evitar sanciones

El programa de reemplacamiento en Edomex aplica a automóviles con placas expedidas en 2021 y tarjetas con vigencia próxima. La Secretaría de Finanzas establece la presentación obligatoria conforme al último dígito, con el objetivo de mantener registro y evitar sanciones.

Terminación 1 y 2: abril

Terminación 3 y 4: mayo

Terminación 5 y 6: junio

Terminación 7 y 8: julio

Terminación 9 y 0: agosto

Para organizar la atención en módulos fiscales, el calendario asigna meses específicos según la terminación de placas. Respetar la fecha correspondiente permite completar el trámite sin contratiempos, reducir tiempos de espera y cumplir la norma estatal vigente durante 2026 fiscal.

Las placas en el Estado de México deben ser cambiadas antes de septiembre. |Gobierno del Estado de México

Sanciones por incumplir el cambio de placas en Edomex

Circular con placas vencidas en Edomex constituye una infracción al reglamento de tránsito estatal. La autoridad aplica multas calculadas en UMAS según antecedentes del conductor, además de posibles recargos administrativos y restricciones para realizar otros trámites vehiculares oficiales locales vigentes. Desde febrero, cada UMA tiene un valor de 117,31 pesos:

16 UMAS: 1,876.96 pesos

18 UMAS: 2,111.58 pesos

20 UMAS: 2,346.20 pesos

El monto final depende del historial registrado en el sistema de control vehicular del Edomex. Pagar dentro del plazo evita acumulación de recargos, bloqueos administrativos y problemas legales que afectan la circulación diaria y la verificación futura en territorio estatal.