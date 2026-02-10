Nuevo precio y vigencia de la licencia para motociclista 2026 en la CDMX

En los últimos dos años la venta de motocicletas ha incrementado exponencialmente en la Ciudad de México (CDMX), por lo cual es importante saber el precio de la licencia para motociclista, así como la vigencia que tiene el docmuento oficial dentro de la capital de la República Mexicana.

Y es que de acuerdo con estimaciones de la propia Secretaría de Movilidad de la CDMX (Semovi), en las primeras semanas del 2026 se contabilizó un promedio de 822 mil 700 motocicletas circulando por las calles capitalinas, por lo cual es cada vez más importante contar con la información correspondiente.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuál es el nuevo precio de la licencia para motociclista en CDMX?

De acuerdo con la plataforma oficial de la Semovi, el precio de la licencia de conducir para motociclista Tipo A1 es de 572 pesos, los cuales se deben pagar en la línea de captura correspondiente de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Por su parte la Tipo A2, la cual es válida tanto para manejar tanto moto como carro, tiene un precio final de mil 142 pesos, los cuales se deberán pagar en las plataformas oficiales de las autoridades antes mencionadas.

Vigencia de la licencia para motociclista en CDMX este 2026

La vigencia de la licencia de conducir para motociclista dentro de la CDMX es de tres años, por lo cual una vez expirado su tiempo útil de vida, se deberán pagar nuevamente los 572 pesos para la Tipo A1 y los mil 142 para la Tipo A2 por motivos de renovación.

Este trámite se realiza ante las autoridades correspondientes de la Ciudad de México, esto dentro de los módulos de atención al cliente que se pueden consultar en el siguiente enlace oficial.

Requisitos para tramitar la licencia para motociclista en CDMX

De acuerdo con la misma Semovi, para poder solicitar la licencia para motociclista, se deben cumplir los siguientes requisitos:

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio de la CDMX o el Edomex

Línea de captura pagada

Constancia de evaluación acreditada

Contar con la cuenta LlaveCDMX para generar las citas

Acudir con la cita impresa en la fecha y hora establecida en el portal



Cambio de horario de la Línea 2 del Metro CDMX por remodelación

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.