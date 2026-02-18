inklusion.png Sitio accesible
Oscilación térmica, la condición climatológica que está afectando en algunos estados de México

Los cambios de temperatura en México han sido un grave problema para millones de personas y aquí te contamos algunas recomendaciones para que no te tomen desprevenido

La osilación térmica en México
La osilación térmica en México|Getty
Notas,
México

Escrito por: Marco Antonio Campuzano

La oscilación térmica se ha convertido en una de las condiciones climatológicas que más está impactando a diversos estados de México en las últimas semanas. Se trata de cambios bruscos de temperatura entre el día y la noche, un fenómeno que puede provocar madrugadas frías, seguidas de tardes extremadamente calurosas en una misma zona.

De acuerdo con reportes meteorológicos recientes, entidades del norte y zonas del centro del territorio nacional han registrado diferencias de hasta 15 o 20 grados entre la temperatura mínima y máxima en un solo día.

Una variación que no solo modifica la sensación térmica, sino que también puede afectar la salud de la población, especialmente en niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

¿Qué es la oscilación térmica?

La oscilación térmica es la diferencia entre la temperatura más alta y la más baja registrada en un periodo determinado, generalmente en 24 horas. En regiones desérticas o de gran altitud, este fenómeno suele ser más marcado debido a la baja humedad y la escasa nubosidad, factores que permiten que el calor se vaya rápidamente por la noche.

En México, este comportamiento es común durante el invierno y la transición hacia la primavera, cuando los frentes fríos aún influyen en el país, pero durante el día aumenta la radiación solar. El resultado son amaneceres fríos y tardes cálidas que pueden generar cambios repentinos en el organismo.

¿Cómo prevenirse por la oscilación térmica en México?

Ante esta condición climatológica, autoridades recomiendan vestir en capas para adaptarse fácilmente a los cambios de temperatura durante el día. Es decir, tener una buena sudadera para el frío y ropa cómoda para el calor. También es importante mantenerse hidratado y evitar cambios bruscos de ambiente.

Además, se aconseja no exponerse de forma prolongada al sol en las horas de mayor radiación, así como cubrir boca y nariz durante las primeras horas del día, cuando el frío es más intenso.

