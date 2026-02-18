Oscilación térmica, la condición climatológica que está afectando en algunos estados de México

La oscilación térmica se ha convertido en una de las condiciones climatológicas que más está impactando a diversos estados de México en las últimas semanas. Se trata de cambios bruscos de temperatura entre el día y la noche, un fenómeno que puede provocar madrugadas frías, seguidas de tardes extremadamente calurosas en una misma zona.

De acuerdo con reportes meteorológicos recientes, entidades del norte y zonas del centro del territorio nacional han registrado diferencias de hasta 15 o 20 grados entre la temperatura mínima y máxima en un solo día.

Una variación que no solo modifica la sensación térmica, sino que también puede afectar la salud de la población, especialmente en niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

¿Qué es la oscilación térmica?

La oscilación térmica es la diferencia entre la temperatura más alta y la más baja registrada en un periodo determinado, generalmente en 24 horas. En regiones desérticas o de gran altitud, este fenómeno suele ser más marcado debido a la baja humedad y la escasa nubosidad, factores que permiten que el calor se vaya rápidamente por la noche.

En México, este comportamiento es común durante el invierno y la transición hacia la primavera, cuando los frentes fríos aún influyen en el país, pero durante el día aumenta la radiación solar. El resultado son amaneceres fríos y tardes cálidas que pueden generar cambios repentinos en el organismo.

¿Cómo prevenirse por la oscilación térmica en México?

Ante esta condición climatológica, autoridades recomiendan vestir en capas para adaptarse fácilmente a los cambios de temperatura durante el día. Es decir, tener una buena sudadera para el frío y ropa cómoda para el calor. También es importante mantenerse hidratado y evitar cambios bruscos de ambiente.

Además, se aconseja no exponerse de forma prolongada al sol en las horas de mayor radiación, así como cubrir boca y nariz durante las primeras horas del día, cuando el frío es más intenso.