¡Hasta nieve caerá! Clima sumamente frío hoy 10 de febrero, estos son los pronósticos

Aún no se ha acabado el frío invernal, pues se espera caída de nieve o aguanieve en cuatro estados del país, además de un ambiente gélido en gran parte del territorio, señaló el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), al tratar de advertir a los habitantes de México sobre las tempestuosas condiciones del clima.

El pronóstico para hoy martes 10 de febrero será helado, pues aunque los rayos del sol saldrán desde la mañana poco calentarán debido a la vaguada que ocasionará la aparición de nubes y lluvias intensas.

¿En qué estados habrá caída de nieve?

Según los pronósticos meteorológicos se espera caída de nieve en:

Sonora

Chihuahua

Sinaloa (norte)

Durango



¿Se suspenderán las clases?

Aunque la temperatura será baja en Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango este martes, la Secretaría de Educación Pública (SEP) no informó sobre la suspensión de clases como veces pasadas.

¿En dónde lloverá?

Las lluvias se esperan en:

Guerrero

Oaxaca

Veracruz

Chiapas

Quintana Roo

Además de las siguientes regiones:



Chihuahua: Casas Grandes, Juárez, Cuauhtémoc, Hidalgo del Parral, Delicias y Chihuahua

Durango: Durango, Gómez Palacio, El Oro, Santiago Papasquiaro y Cuencamé

Zacatecas: Norte, Noroeste, Oeste, Centro, Centro Sur, Suroeste y Sur

Sonora: Norte, Costa y Centro

Sinaloa: Zona Sur, Zona Centro, Zona Centro-Norte y Zona Norte



¿Cómo será el clima en CDMX y el Edomex?

La Ciudad de México y el Estado de México registrarán clima frío y cielo despejado, pero sin lluvia durante el día. Los bancos de niebla estarán presentes en la mañana en zonas del Edomex. Los vientos fuertes que se registrarán podrán provocar la caída de árboles y anuncios espectaculares y la niebla dificultará la visibilidad en las carreteras.

🌫️ Consulta en los gráficos, las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en los estados de la región central de la República Mexicana, incluido el #ValleDeMéxico, en las próximas tres horas ⬇️ pic.twitter.com/pvwNf0hvOH — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 10, 2026

