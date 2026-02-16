Al menos 10 estados sufrirán un calor de 35 °C y el clima en México tendrá cambios drásticos

Este inicio de semana el clima en México registrará cambios drásticos, con un incremento considerable en las temperaturas en varias regiones del país, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la CONAGUA. De hecho, en varios estados habrá alerta por las elevadas temperaturas.

El organismo alerta que un sistema anticiclónico favorecerá ambientes muy cálidos y calurosos por las tardes en gran parte del territorio, incluso cuando algunas zonas aún experimenten mañanas frescas o frías. En contraste, por las noches y madrugadas, la temperatura podría mantenerse baja, especialmente en áreas elevadas del norte y centro del país.

Los estados más afectados por el calor en México

Con base en los datos oficiales, se espera que el termómetro supere los 35 °C en al menos 10 estados, lo que representa una oleada de calor que podría elevar el riesgo de deshidratación, golpes de calor y malestares por exposición directa al sol.

De acuerdo con el SMN, los estados que deben estar en alerta por las elevadas temperaturas este lunes son:



Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Morelos

Puebla (suroeste)

Oaxaca (istmo)

Chiapas

Campeche

Yucatán

Además, en regiones como Michoacán y Guerrero se podrían alcanzar valores aún más elevados, en algunos casos cercanos a 40 °C o superiores, por lo que se recomienda no salir entre las 12:00 y las 4:00 de la tarde.

¿Cuándo llegará el próximo frente frío a México?

Aunque el ambiente cálido dominará las tardes en gran parte del país, el SMN también ha señalado que los sistemas frontales siguen presentes esta temporada, y se espera que un nuevo frente frío pueda ingresar entre el martes y miércoles de la semana, lo que modificará las condiciones climáticas con más fríos, lluvia y un descenso en las temperaturas.

