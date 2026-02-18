Onda de calor en México: SMN alerta por temperaturas de 45 °C en estos estados

El Servicio Meteorológico Nacional adelanta el inicio de una onda de calor que afectará a parte de México este febrero de 2026. La alerta activa protocolos de vigilancia por altas temperaturas que llegarán a 45°C.

¿Qué estados de México serán afectados por la onda de calor según el SMN?

El SMN confirma que la onda de calor impactará de forma inmediata a San Luis Potosí, Querétaro, Jalisco y Oaxaca. El fenómeno, impulsado por un anticiclón, mantendrá condiciones de tiempo estable y baja probabilidad de lluvia en el centro y sur del territorio nacional durante las próximas 96 horas.

Las regiones con las temperaturas más extremas (40 a 45°C) son:

Michoacán (toda la entidad).

(toda la entidad). Guerrero (región noroeste).

(región noroeste). Oaxaca y Chiapas (zona del Istmo).

A pesar del calor vespertino, la Mesa del Norte y la Mesa Central mantendrán mañanas frías debido al Frente Frío 35.

SMN advierte: Pronóstico de temperaturas máximas y zonas de riesgo

El SMN detalla que el termómetro oscilará entre los 30 y 40 °C en más de 20 estados. Por esa razón, las autoridades recomiendan extremar precauciones ante el contraste térmico, ya que mientras el noroeste enfrenta nevadas, el resto del país experimentará un ambiente caluroso a muy caluroso.

Los rangos de temperatura por entidad se distribuyen así:

35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Durango y Nayarit, Colima, Morelos, Sinaloa y el suroeste de Puebla.

30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo y suroeste del Estado de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El SMN recomienda evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas en estas regiones.

Ayer se registraron #Temperaturas de 40 grados #Celsius, en regiones de #Guerrero. Las tonalidades rojizas indican valores superiores a 35 grados.

Contraste climático en México: Del calor extremo a la nieve y los vientos fuertes en el norte

La autoridad meteorológica advierte que el Frente Frío número 35, asociado a una vaguada polar, generará condiciones invernales en el noroeste. Este sistema activará lluvias fuertes y ráfagas de viento de hasta 80 km/h que podrían derribar anuncios publicitarios y árboles.

Fenómenos significativos para las próximas 24 horas:

Caída de nieve o aguanieve: Sierras de Baja California.

Sierras de Baja California. Lluvias puntuales fuertes: Zonas altas de Baja California.

Zonas altas de Baja California. Oleaje elevado: De 2.5 a 3.5 metros en la costa occidental de la Península.

Las temperaturas mínimas podrían descender hasta los -10 °C en las zonas serranas de Baja California durante la madrugada.

El SMN estipula que los canales de baja presión y la corriente en chorro subtropical mantendrán el flujo de humedad hacia el norte, mientras que el sistema anticiclónico bloqueará las precipitaciones en el centro del país.