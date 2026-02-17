¿Levantarán la contingencia ambiental? Clima para CDMX, Edomex y el resto del país hoy 17 de febrero

El avance del frente frío número 35 y la presencia de un sistema anticiclónico mantendrán contrastes marcados en el país este martes 17 de febrero. Mientras en el noroeste se prevén lluvias y hasta posible caída de nieve, en el Valle de México continuará el ambiente cálido por la tarde, pero con bruma y mala calidad del aire.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío 35 se desplazará sobre el noroeste y norte del territorio, en interacción con una vaguada polar y las corrientes en chorro.

Esta combinación provocará rachas intensas de viento, descenso de temperatura y precipitaciones en estados fronterizos.

Las altas temperaturas continuarán durante esta semana, por lo que no habrá condiciones que permitan la dispersión de contaminantes en el aire. ¡Sigue nuestras actualizaciones! pic.twitter.com/okLkOh6pWG — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 16, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo estará el clima hoy en CDMX y Edomex?

En la Ciudad de México y el Estado de México se espera cielo despejado a parcialmente nublado, con presencia de bruma durante el día. Por la mañana, el ambiente será fresco a templado, así como frío en zonas altas mexiquenses.

Por la tarde dominará el ambiente cálido y no se pronostican lluvias. La temperatura máxima estimada en la capital será de 27 a 29 grados, mientras que la mínima oscilará entre 11 y 13 grados. En Toluca se prevé una mínima de 3 a 5 grados y máxima de hasta 27 grados.

¿Levantarán la contingencia ambiental en el Valle de México?

El viento será de dirección variable, con velocidades de 10 a 25 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar los 40 km/h.

Este panorama ocurre mientras continúa la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México y, en caso de que el viento sea constante, podría levantarse esta medida.

Por lo que autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas, especialmente para menores, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Valle de México rompe récord de contingencias

Frente frío 35 provocará nieve y lluvias fuertes en el norte

En contraste, el frente frío generará chubascos con lluvias fuertes en Baja California y Sonora, así como condiciones para la caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California y lluvia engelante en el norte de Sonora.

También se prevén rachas de viento de hasta 80 km/h en Baja California, Sonora y Chihuahua, además de oleaje elevado en la costa occidental de la península.

Y seguimos: Mantienen Fase 1 de Contingencia Ambiental en CDMX para el martes 17 de febrero La calidad del aire en la CDMX y en el Edomex sigue siendo muy mala y es por eso que las autoridades han decidido mantener la Fase 1 de Contingencia Ambiental 16 febrero, 2026

En cuanto a temperaturas máximas, estados como Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas podrían alcanzar entre 40 y 45 grados, mientras que en el norte se esperan heladas con valores de hasta -10 grados en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

El SMN recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales y tomar precauciones ante cambios bruscos de temperatura, vientos fuertes y baja visibilidad por bruma en el Valle de México.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.