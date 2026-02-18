No le regales dinero al SAT: Conoce los 5 ingresos 100% libres de impuestos este 2026

Este 2026, millones de contribuyentes en México desconocen que ciertos ingresos 100% libres de impuestos están contemplados en la Ley del Impuesto sobre la renta (ISR), lo que representa una oportunidad real de no pagarle al Servicio de Administración Tributaria (SAT) lo que no les corresponde por ley.

El artículo 93 de la Ley del ISR establece con claridad cuáles son los conceptos exentos, los topes aplicables y las condiciones específicas para que cada exención sea válida, información útil para todo trabajador o pensionado con obligaciones fiscales en el país.

Los 5 ingresos que están libres de impuesto en 2026 para no regalarle dinero al SAT

La ley fiscal mexicana reconoce un conjunto de ingresos sobre los cuales el fisco no tiene derecho a cobrar ISR, siempre que se cumplan las condiciones y límites establecidos en la normativa vigente, mismos que aplican de forma diferenciada según el tipo de trabajador.

Prestaciones y pagos extraordinarios vinculados al salario

Indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades

Jubilaciones, pensiones y haberes de retiro dentro de límites

Reembolsos de gastos médicos y funerarios

Prestaciones de seguridad social y previsión social

Conocer estos cinco conceptos permite al contribuyente revisar con mayor precisión su declaración anual, identificar posibles errores en retenciones y evitar pagos indebidos que el SAT no puede exigir por ley.

Estos son los cinco ingresos que no pagan impuestos en este 2026. |Getty Images

¿Qué debes considerar antes de aplicar estas exenciones fiscales?

Cada exención tiene condiciones específicas que determinan si aplica de forma total o parcial; no basta con recibir el ingreso, pues la ley establece límites cuantitativos y requisitos formales que el trabajador debe verificar antes de omitir cualquier monto en su declaración fiscal.

Las pensiones y jubilaciones, por ejemplo, están sujetas a un tope diario de quince UMAs, y para calcular ese límite se deben sumar todos los ingresos por retiro que reciba la persona, sin importar la institución pagadora ni el origen del esquema de seguridad social.

En el caso de las prestaciones de previsión social, la exención puede verse restringida cuando se combina con ingresos por salarios, pues la ley impone límites adicionales que varían según el nivel de ingreso del trabajador y las condiciones pactadas en su contrato o en el contrato colectivo correspondiente.