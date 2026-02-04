Revés para el SAT: a partir de ahora deberá informar cómo vigila a los contribuyentes por este nuevo fallo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ) ha marcado un precedente importante a favor de los ciudadanos y la seguridad de su patrimonio. A partir de una reciente resolución, el máximo tribunal confirmó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y otras autoridades fiscales tienen la obligación ineludible de explicar con total claridad los detalles de tiempo, modo y lugar al detectar irregularidades durante sus auditorías a contribuyentes en todo el país.

Más transparencia en las auditorías: ¿Qué cambia para ti?

El Pleno de la Corte validó la constitucionalidad de la regla 2.9.9 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2023. ¿Esto qué significa en la práctica para tu negocio o tus finanzas personales? Que el fisco no puede actuar en las sombras ni con ambigüedades.

Al realizar actos de fiscalización, la autoridad ahora debe ser específica sobre el origen de sus observaciones . Según el fallo, esto no representa una carga extra para el SAT, sino un mecanismo necesario de certeza jurídica que se alinea con el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Ahora, las notificaciones deben incluir:

El lugar exacto donde se detectó la falla o irregularidad.

donde se detectó la falla o irregularidad. La fecha y hora precisa en que se comunican estos hechos al contribuyente.

en que se comunican estos hechos al contribuyente. Una descripción clara de las omisiones encontradas.

A partir de ahora, el SAT debe explicar con total claridad los detalles de tiempo, modo y lugar al detectar irregularidades durante sus auditorías.|Archivo ADN40

Tus opciones ante una notificación del SAT

Este fallo surge tras la revisión del Amparo Directo en Revisión 5803/2025, resuelto apenas el pasado 22 de enero de 2026, interpuesto por una empresa en Chihuahua. La Corte determinó que esta medida empodera al usuario frente a la autoridad.

Al tener toda la información detallada sobre las irregularidades imputadas, como contribuyente puedes tomar decisiones mucho más informadas y estratégicas frente a Hacienda:

Corrección voluntaria: Puedes optar por ponerte al corriente y corregir la situación antes de que generen multas mayores.

Puedes optar por ponerte al corriente y corregir la situación antes de que generen multas mayores. Acuerdo conclusivo: Tienes la base para solicitar la mediación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

Tienes la base para solicitar la mediación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon). Defensa legal: Cuentas con los datos necesarios para impugnar los actos por la vía legal si consideras que la autoridad se equivoca.

En resumen, aunque el SAT mantiene sus facultades de vigilancia, este fallo garantiza que la fiscalización se realice con reglas claras, evitando arbitrariedades y protegiendo tu seguridad jurídica en un entorno de mayor supervisión fiscal.