El SAT auditará a quienes reciban depósitos en efectivo superiores a este monto

Recibir dinero en efectivo es una práctica común en México, pero hacerlo sin precaución podría ponerte bajo la estricta vigilancia del Servicio de Administración Tributaria ( SAT ).

Aunque la autoridad fiscal ha reiterado que no se trata de una cacería nueva ni de impuestos sorpresa, existen normativas vigentes que obligan a las instituciones financieras a reportar movimientos inusuales, lo que podría derivar en cartas invitación o auditorías profundas si tus cuentas no cuadran.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿A partir de cuánto dinero avisa el banco al SAT?

Es vital entender que el SAT no monitorea cada peso en tiempo real, pero sí recibe informes periódicos. Según la Ley del Impuesto sobre la Renta, los bancos tienen la obligación legal de notificar a la autoridad fiscal cuando los depósitos en efectivo (billetes y monedas) superan un umbral específico en un mes calendario.

Aquí te detallamos cómo funciona esta regla para que no te tome por sorpresa:

El monto límite: La alerta se activa al superar los $15,000 pesos mensuales en efectivo.

La alerta se activa al superar los en efectivo. Es acumulativo: No importa si haces varios depósitos pequeños (por ejemplo, tres de $6,000 pesos); si la suma total en las cuentas de un mismo banco rebasa los 15 mil, se genera el reporte.

No importa si haces varios depósitos pequeños (por ejemplo, tres de $6,000 pesos); si la suma total en las cuentas de un mismo banco rebasa los 15 mil, se genera el reporte. El proceso: El aviso es automático. El banco envía la información y el SAT la cruza con tus declaraciones anuales o mensuales.

Si la autoridad nota que estás ingresando dinero en efectivo de manera recurrente sin haber declarado una actividad económica que lo justifique, se encienden las alarmas.

Las transferencias vía SPEI no se consideran depósitos en efectivo y no activan la alerta automática mensual.|Getty Images

Discrepancia fiscal: El verdadero riesgo para tu bolsillo

Uno de los mitos más grandes es creer que existe un "impuesto por depositar". El SAT ha aclarado que el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) fue eliminado hace años. Sin embargo, el peligro actual se llama discrepancia fiscal.

Esto ocurre cuando tus gastos (pagos de tarjetas, compras, depósitos) son superiores a los ingresos que le comprobaste a Hacienda. Si el SAT detecta esta diferencia tras el reporte del banco, podría asimilar esos depósitos como ingresos no declarados y exigirte el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), el cual puede alcanzar tasas de hasta el 35 por ciento sobre el monto detectado.

Para mantener sanas tus finanzas, toma en cuenta lo siguiente:

Prefiere lo digital: Las transferencias vía SPEI no se consideran depósitos en efectivo y no activan la alerta automática mensual de los $15,000 pesos (aunque son rastreables en una auditoría manual).

Las transferencias vía SPEI no se consideran depósitos en efectivo y no activan la alerta automática mensual de los $15,000 pesos (aunque son rastreables en una auditoría manual). Coherencia: Asegúrate de que lo que entra a tus cuentas coincida con lo que reportas en tus declaraciones.