Accidentes viales provocan cierres en carreteras de México esta mañana
Durante la mañana de este miércoles se registran accidentes viales en algunas carreteras por lo que se pide a los automovilistas tomar previsiones.
La mañana de este miércoles 18 de febrero se reportan algunas afectaciones en carreteras de México, así que si planeas salir te recomendamos tomar previsiones para que llegues a tiempo a tu destino.
Carreteras de México cerradas hoy
De acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), se registra un cierre parcial en la autopista México-Puebla en el kilómetro 51 con dirección a Puebla debido a un accidente pues se desprendió un remolque.
Además, se registra un cierre parcial en Michoacán cerca del kilómetro 029+800 en la carretera Morelia-Salamanca. Y se registra circulación intermitente en ambos sentidos de la autopista Las Choapas-Ocozocoautla en el kilómetro 74.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) February 18, 2026
Autopista Las Choapas - Ocozocoautla, km 74. Circulación intermitente en ambos sentidos por atención de accidente (choque de costado). Maneja con precaución.
En Nuevo León hay un cierre parcial de la circulación cerca del kilómetro 014+000 en la autopista Monterrey-Reynosa y en el kilómetro 205+700 de la carretera Puerto México-Entronque la Encantada.
En Guanajuato se habilita un carril de circulación por un accidente vial cerca del kilómetro 073+000 de la carretera Macro Libramiento-Querétaro Centenario de la Constitución.
También en Guanajuato hay un cierre parcial por accidente vial en el kilómetro 007+950 en la carretera Irapuato-Zapotlanejo.
Se recomienda a los automovilistas tomar previsiones y atender las indicaciones viales.
¿Cómo solicitar apoyo en carreteras?
Para solicitar ayuda de los Ángeles Verdes en México es necesario marcar al 078 desde cualquier teléfono fijo o celular. Puedes recibir asistencia vial, mecánica o turística gratuita los 365 días del año de las 08:00 a las 20:00 horas.
Otra forma de obtener ayuda es a través de la App Móvil "Ángeles Verdes" que se conecta con el Centro de Geointeligencia para ubicarte y es muy importante que tengas registrados los datos de tu vehículo. Entre los servicios que ofrece se encuentra cambio de llantas, paso de corriente y falta de combustible.
