Se suspende Fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México; el programa Hoy No Circula vuelve a la normalidad

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspendió la Fase I de la contingencia ambiental este martes 17 de febrero, en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y 18 municipios del Estado de México (Edomex).

Por tal motivo, la CAMe recordó a los automovilistas que el programa Hoy No Circula vuelve a su calendario normal.

Estos son los autos que no pueden circular el miércoles 18 de febrero

En su último reporte, la CAMe informó que se suspende la Fase I de Contingencia Ambiental en la CDMX y el Área Metropolitana, debido a que mejore la calidad del aire por la disminución de los niveles de ozono en la atmósfera.

Por esta razón, este miércoles 18 de febrero, se suspende el Doble Hoy No Circula y únicamente se quedan en casa los autos con las siguientes características:

Engomado: Rojo

Placas con terminación: 3 y 4

Hologramas de verificación: 1 y 2

Multa por no respetar el Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Si ignoras las restricciones del programa Hoy No Circula, te expones a una multa económica de entre 2,500 y 3,000 pesos, que se aplica tanto en la CDMX como en los municipios del Edomex donde opera el programa.

OJO: En los municipios de Toluca no se aplican multas, pero los policías de tránsito pueden retener tu vehículo y trasladarlo a un corralón, lo que genera gastos extra por arrastre y estancia.

¿Por qué se activa la contingencia ambiental?

Una contingencia ambiental se activa cuando los niveles de ozono en el aire superan las 154 partes por billón durante una hora en al menos una estación de las 40 que opera el Sistema de Monitoreo Atmosférico.

