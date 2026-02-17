De la México-Querétaro a la Puebla: Carreteras cerradas, bloqueos y tramos afectados hoy martes 17 de febrero

Este martes 17 de febrero, distintas autopistas y carreteras del país reportan afectaciones viales derivadas de bloqueos, accidentes, carga vehicular y condiciones climáticas adversas.

Luego de una noche complicada en la México-Querétaro, marcada por largas filas y reducción de carriles, Guardia Nacional Carreteras y CAPUFE informaron que la circulación ya fue restablecida en algunos puntos clave.

🟢 RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN 🟢#AutMéxicoQuerétaro, km 195, dirección CDMX. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️ — CAPUFE (@CAPUFE) February 17, 2026

¿Cómo está la autopista México-Querétaro hoy 17 de febrero?

Tras el congestionamiento registrado la tarde y noche del lunes en la autopista federal 57D, mejor conocida como la México-Querétaro, este martes se reporta operación normal a la altura del kilómetro 195 en dirección a la Ciudad de México.

De acuerdo con reportes oficiales, el accidente que generó filas considerables fue atendido y el tramo ya funciona sin restricciones. La víspera, entre las 18:00 y 20:00 horas, se registró reducción de carriles del km 194 al 207 con dirección a Querétaro, además de un percance cerca del Parque Industrial El Marqués, lo que agravó el tránsito.

Cabe recordar que estas complicaciones ocurrieron en el contexto de la Contingencia Ambiental activada por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) en el Valle de México, lo que también influyó en la movilidad regional.

Accidentes y cierres en otras carreteras de México

Además de la México-Querétaro, otras vialidades presentan afectaciones este martes:



Autopista Puebla-Acatzingo, km 141: reducción de carriles por atención de accidente

reducción de carriles por atención de accidente Autopista México-Puebla : fue restablecida la circulación en el km 33 con dirección a CDMX, luego de que se atendiera un accidente en la Plaza de Cobro San Marcos

: fue restablecida la circulación en el km 33 con dirección a CDMX, luego de que se atendiera un accidente en la Plaza de Cobro San Marcos Autopista Puebla-Acatzingo : se mantiene reducción de carriles en el km 141 rumbo a Acatzingo por choque por alcance

: se mantiene reducción de carriles en el km 141 rumbo a Acatzingo por choque por alcance Carretera Perote-Banderilla ( Veracruz

( Carretera Uruapan-Lázaro Cárdenas (Michoacán): reporta cierre parcial en el km 193+500 por accidente vial

(Michoacán): reporta cierre parcial en el km 193+500 por accidente vial Carretera Tampico-Ciudad Mante (Tamaulipas): la circulación fue reabierta tras un percance en el km 031+580

Lluvia y carga vehicular: recomendaciones para viajar hoy

En el norte del país, la autopista Tijuana-Ensenada continúa con presencia de lluvia, por lo que autoridades exhortan a disminuir la velocidad y extremar precauciones.

En tanto, en la autopista Isla-Cosoleacaque, específicamente en la Plaza de Cobro Acayucan, se reporta carga vehicular en ambos sentidos por atención de una incidencia.

Si tienes planeado viajar, se recomienda consultar reportes en tiempo real, anticipar tiempos de traslado, así como considerar posibles ajustes ante las condiciones ambientales y viales que aún podrían generar afectaciones.

