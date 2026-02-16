Doble Hoy No Circula hoy martes 17 de febrero; mantienen Fase 1 de Contingencia Ambiental

La mala calidad del aire daña los pulmones de los habitantes del Valle de México y perjudica principalmente a quienes tienen enfermedades respiratorias, es por ello que el Doble Hoy No Circula de este martes 17 de febrero buscará minimizar la contaminación.

Tanto la Ciudad de México (CDMX) como el Estado de México (Edomex) han estado en números rojos por los índices contaminantes en el ambiente lo que ha obligado a implementar el Doble Hoy No Circula tras la activación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental.

Se activa Fase 1 de contingencia ambiental en el sureste del Valle de México

¿Cómo aplica el Hoy No Circula 16 de febrero?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) afirma que el Doble Hoy No Circula aplicará para los vehículos con engomado rosa y cuyas placas tengan terminación 7 y 8 y holograma 00 y 0. Los únicos exentos son los vehículos eléctricos e híbridos, además de las motocicletas.

¿Qué alcaldías tienen mala calidad del aire?

En base al mapa del Sistema de Monitoreo Atmosférico, la calidad del aire es mala en la mayor parte de la CDMX y zona conurbada, lo que representa un riesgo a la salud muy alto, por lo que se recomienda a la población vulnerable a no salir a la calle sin al menos un cubrebocas y evitar actividades al aire libre.

A las 13:00 horas, el #ÍndiceAIREYSALUD reporta, en la mayor parte de la #CDMX y zona conurbada la #CalidadDelAire es MALA lo cual indica un riesgo a ALTO a la salud. #SIMAT_CDMX — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) February 16, 2026

La CAMe informó que este lunes 16 de febrero continúa la Fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México, luego de que se registraran altos niveles de ozono y mala calidad del aire en distintas estaciones del Sistema de Monitoreo Atmosférico.

