Cierres parciales por choques múltiples y bloqueos en las carreteras este lunes 16 de febrero

México

Escrito por: Adriana Pacheco

Hoy es lunes 16 de febrero y eso significa que habrá mayor movilidad en las carreteras del país, por lo que CAPUFE y la Guardia Nacional llaman a los conductores a tomar precauciones, ya que desde temprano se registran accidentes y bloqueos que provocan cierres parciales y totales.

Las condiciones climáticas, por ejemplo la lluvia y la neblina también perjudican el paso de vehículos, ya que la visibilidad disminuye, así que toma precauciones.

Bloqueo en Parque Lira se extendió por más de 24 horas

¿Qué carreteras registran bloqueos y accidentes?

Cuernavaca-Acapulco

Se registra cierre parcial en la autopista Cuernavaca-Acapulco, a la altura del kilómetro 131, dirección Cuernavaca, debido a un choque contra una piedra. Ante ello, las autoridades de tránsito piden a los conductores manejar con precaución.

Sobre la misma autopista, pero en el kilómetro 110, dirección Cuernavaca, hay reducción de carriles después de que un automóvil saliera del camino y chocara contra un muro central.

Autopista Acatzingo-Ciudad Mendoza

Se reporta neblina en la zona de las Cumbres de Maltrata, es por ello que se pide a los conductores encender las luces, disminuir la velocidad y manejar con precaución.

Autopista México-Querétaro

CAPUF alerta sobre reducción de carriles en la autopista México-Querétaro, kilómetro 198, dirección Querétaro, tras un choque múltiple entre tracto camión, camioneta y automóviles.

Recomendaciones para manejar en carretera

Antes de tomar carretera, las autoridades recomiendan revisar el vehículo para evitar que una falla mecánica provoque un accidente que pueda costar la vida; no manejar a exceso de velocidad (una de las principales causas de choques) y respetar las señales de tránsito.

