Cierres parciales por choques múltiples y bloqueos en las carreteras este lunes 16 de febrero

Hoy es lunes 16 de febrero y eso significa que habrá mayor movilidad en las carreteras del país, por lo que CAPUFE y la Guardia Nacional llaman a los conductores a tomar precauciones, ya que desde temprano se registran accidentes y bloqueos que provocan cierres parciales y totales.

Las condiciones climáticas, por ejemplo la lluvia y la neblina también perjudican el paso de vehículos, ya que la visibilidad disminuye, así que toma precauciones.

Bloqueo en Parque Lira se extendió por más de 24 horas

¿Qué carreteras registran bloqueos y accidentes?

Cuernavaca-Acapulco

Se registra cierre parcial en la autopista Cuernavaca-Acapulco, a la altura del kilómetro 131, dirección Cuernavaca, debido a un choque contra una piedra. Ante ello, las autoridades de tránsito piden a los conductores manejar con precaución.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 131, dirección Cuernavaca. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (choque contra piedra). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) February 16, 2026

Sobre la misma autopista, pero en el kilómetro 110, dirección Cuernavaca, hay reducción de carriles después de que un automóvil saliera del camino y chocara contra un muro central.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 110, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino y choque contra muro central). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) February 16, 2026

Autopista Acatzingo-Ciudad Mendoza

Se reporta neblina en la zona de las Cumbres de Maltrata, es por ello que se pide a los conductores encender las luces, disminuir la velocidad y manejar con precaución.

🌧️ 🌩️ CONDICIONES CLIMÁTICAS 🌧️ 🌩️

Aut. Acatzingo - Cd. Mendoza, continúa #neblina en la zona de las Cumbres de Maltrata. Disminuye tu velocidad, maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) February 16, 2026

Autopista México-Querétaro

CAPUF alerta sobre reducción de carriles en la autopista México-Querétaro, kilómetro 198, dirección Querétaro, tras un choque múltiple entre tracto camión, camioneta y automóviles.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoQuerétaro, km 198, dirección Querétaro. Reducción de carriles por atención de choque por alcance múltiple entre tracto camión, camioneta y automóviles. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.

Consulta la… — CAPUFE (@CAPUFE) February 16, 2026

Recomendaciones para manejar en carretera

Antes de tomar carretera, las autoridades recomiendan revisar el vehículo para evitar que una falla mecánica provoque un accidente que pueda costar la vida; no manejar a exceso de velocidad (una de las principales causas de choques) y respetar las señales de tránsito.

