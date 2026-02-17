Anuncian descuento del 100% en multas y recargos de control vehicular en San Luis Potosí

A través de las diferentes plataformas de las redes sociales la Secretaría de Finanzas del estado de San Luis Potosí, dio a conocer que por instrucciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el descuento en multas y recargos de control vehicular se mantendrá a lo largo de febrero de este 2026.

El anuncio se dio un par de días después de que terminara el periodo ordinario del descuento del 100% en multas y recargos, el cual originalmente concluía a finales de enero de este mismo 2026 en beneficio de las y los potosinos.

Pese a lo antes mencionado, es importante resaltar que para poder aprovechar el descuento del 100% las y los habitantes de San Luis Potosí deben realizar sus pagos a través de medios electrónicos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Pasos y requisitos para sacar la licencia permanente gratis en San Luis Potosí este 2026 La Secretaría de Finanzas de San Luis Potosí informó que la licencia permanente se podrá seguir tramitando gratis en este 2026; estos son los requisitos. 17 febrero, 2026

¿Cuáles son las multas que tienen descuento en San Luis Potosí?

Las multas que estarán contando con el descuento de hasta el 100% en San Luis Potosí son aquellas que sean emitidas por control vehicular e infracciones de diferentes tipos, esto de conformidad con lo establecido por las autoridades locales.

Entre las multas que tendrán un descuento del 100% a lo largo de febrero de este 2026 son:

No cumplir con el control vehicular

No contar con tarjeta de circulación

No realizar la verificación vehicular

Multas por retrasos en los trámites vehiculares

Por instrucciones del gobernador @RGC_Mx, durante febrero continúa el 100% de descuento en multas y recargos de control vehicular al realizar tu pago por medios electrónicos como kioscos, enlace SIPEL, instituciones bancarias y WhatsApp.#PotosíSinLimites #ElCambioQueSeVive #RGC pic.twitter.com/RPgYSNnlh6 — SLPFinanzas (@SLPFinanzas) February 6, 2026

¿Qué multas sí se pagan al 100% en San Luis Potosí?

Vale la pena mencionar que no todas las multas cuentan con la opción del descuento en San Luis Potosí, pues las infracciones por exceso de velocidad, no respetar las señales de tránsito, así como el alcoholímetro sí se deben pagar de conformidad al Reglamento de Tránsito local.

¿Cómo pagar con descuento las multas y recargos vehiculares en San Luis Potosí?

Como bien se mencionó anteriormente, para poder aprovechar el 100% de descuento en estos trámites vehiculares en San Luis Potosí, solamente se pueden realizar los pagos a través de plataformas como SPEI, kioscos electrónicos, así como por aplicaciones bancarias.

Detienen a cinco sujetos por agredir a elementos de la Guardia Civil en San Luis Potosí durante operativo de seguridad

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.