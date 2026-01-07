Gobierno de San Luis Potosí anunció placas, tenencia y tarjeta de circulación gratis en 2026; trámite por WhatsApp

Iniciar el año sin adeudos es una de las principales metas para miles de automovilistas y, en 2026, el Gobierno de San Luis Potosí puso en marcha un programa que busca aliviar la carga económica relacionada con los trámites vehiculares.

A través de diversos beneficios, es posible obtener placas, licencia de conducir y tarjeta de circulación sin costo, siempre que se cumplan ciertos requisitos.

La medida fue anunciada por la Secretaría de Finanzas estatal y estará vigente durante enero, con el objetivo de incentivar la regularización del padrón vehicular y apoyar la economía de las familias potosinas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Placas gratuitas y diseños especiales por el Mundial 2026

Uno de los apoyos más relevantes es la entrega de placas sin costo para vehículos de origen potosino. Es decir, aquellos automóviles que ya se encuentran registrados en el estado pueden realizar el trámite sin pagar un solo peso por este concepto.

No obstante, quienes deseen un diseño distinto pueden optar por las placas conmemorativas del Mundial de Futbol 2026 . Existen tres modelos disponibles y, aunque no son gratuitas, tienen un costo accesible de 500 pesos, monto que incluye el par de placas y el engomado correspondiente.

Tarjeta de circulación sin pago adicional

Otro de los beneficios es la expedición de la tarjeta de circulación sin costo. Para obtenerla, únicamente se debe cubrir el pago del control vehicular, que para 2026 quedó establecido en mil 400 pesos.

Con este pago, el documento se entrega sin cargos extra, lo que representa un ahorro para los conductores.

Este punto ha generado dudas entre la ciudadanía, principalmente por la confusión entre control vehicular y tenencia. Autoridades estatales han aclarado que no se trata del mismo concepto: el control vehicular es un pago anual obligatorio para mantener actualizado el registro del automóvil.

Licencias de conducir permanente gratis

El programa también contempla la emisión de licencias de conducir permanentes sin costo durante todo 2026. Este beneficio aplica tanto para renovaciones como para quienes tramitan su licencia por primera vez, lo que convierte a San Luis Potosí en una de las entidades con mayores facilidades en este rubro.

San Luis Potosí entre los cinco estados que más utilizan la bicicleta

¿Cómo acceder a los beneficios y hasta cuándo aplican?

Es importante tomar en cuenta que estos descuentos no se realizan directamente en las oficinas recaudadoras. Los interesados deben solicitarlos vía WhatsApp al número +52 1 444 390 7284, donde se brinda orientación sobre el proceso.

Los apoyos estarán disponibles únicamente hasta el 30 de enero de 2026, por lo que las autoridades recomiendan realizar el trámite con anticipación para aprovechar estos beneficios y comenzar el año con el vehículo en regla.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.