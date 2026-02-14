Se mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental en la CDMX

La Contingencia Ambiental Fase 1 continúa activa este sábado 14 de febrero de 2026 en la Zona Metropolitana del Valle de México, que abarca la Ciudad de México (CDMX) y municipios del Estado de México (Edomex), informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis.

La medida busca proteger la salud de la población luego de que se registraran concentraciones elevadas de ozono, con un máximo de 156 partes por billón en la estación de Atizapán, superando los límites permitidos.

¿Por qué sigue la contingencia?

Un sistema de alta presión mantiene condiciones atmosféricas estables que dificultan la dispersión de contaminantes. La baja humedad, los vientos débiles y la intensa radiación solar favorecen la formación de ozono.

Este escenario provoca que la calidad del aire se ubique entre mala y muy mala, lo que incrementa riesgos respiratorios y cardiovasculares.

¿Qué vehículos no circulan hoy?

Las restricciones aplican de 5:00 a 22:00 horas para autos con holograma 2 y algunos con holograma 1, además de unidades de carga y gas LP.

Quedan exentos vehículos eléctricos, híbridos, con holograma 00 y 0, motocicletas y emergencias médicas.

¿Qué otras medidas aplican?

Las autoridades recomiendan reducir el uso del automóvil y evitar actividades prolongadas al aire libre, especialmente en población vulnerable.

También se pide disminuir emisiones domésticas, como el uso excesivo de agua caliente o aerosoles.

¿Cuándo se actualiza la información?

El próximo reporte oficial se publicará a las 20:00 horas, aunque podría adelantarse si cambian las condiciones atmosféricas.

Las autoridades mantienen monitoreo constante para evaluar posibles ajustes a la contingencia.

